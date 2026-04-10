Metal Gear Solid míří na filmová plátna. Režiséři ale nevzbuzují velké naděje
10. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kolem filmové adaptace špionážní pecky Metal Gear Solid je to jako na horské dráze a myslím, že teď už jej můžeme prohlásit za prokletý projekt. Oznámení proběhlo už v roce 2015, Snakea si měl zahrát Oscar Isaac, dokonce režisérem byl dlouholetý fanoušek Jordan Vogt-Roberts. Ten nakonec film režírovat nebude.

Místo něj projekt přebírá dvojice Zach Lipovsky a Adam B. Stein, kteří mají za sebou například snímek Nezvratný osud: Pokrevní linie z roku 2025. Na film dohlíží Sony Pictures, které si nové režiséry vybralo v rámci širší spolupráce. Oba tvůrci dávají najevo velký respekt ke značce. „Metal Gear Solid je průlomové dílo, které navždy změnilo videoherní médium. Jsme nadšení a poctění, že můžeme přivést svět a postavy Hidea Kodžimy na plátno,“ uvedli ve společném prohlášení pro The Hollywood Reporter.

Když zabrouzdáte do tvroby autorské dvojice, moc kvalitních snímků v ní nenajdete. V současnosti tak filmový Metal Gear zůstává spíš na začátku nové kapitoly. Nejsou známy detaily o příběhu, obsazení ani termínu premiéry, ba dokonce ani o jaký díl půjde. Jisté je jen to, že Sony pokračuje ve snaze převádět herní značky na filmové plátno. Vedle Metal Gearu chystá také nový Resident Evil nebo hranou adaptaci The Legend of Zelda ve spolupráci s Nintendem.

Zároveň se do filmů a seriálů dostávají i další projekty Hidea Kodžimy. Vedle Metal Gearu vzniká například hraný Death Stranding pod vedením Michaela Sarnoskiho, chystá se i anime verze a další experimenty.

Metal Gear Solid (série) filmy podle her film podle hry
The Hollywood Reporter, Sony
Metal Gear Solid
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
