Metal Gear Solid Delta uteklo datum vydání. Víme, kdy se přiblíží na obrazovky

7. 2. 2025 | autor: Jakub Malchárek

Sony údajně chystá na příští týden State of Play, během nějž má ukázat tučnou várku nových her, ale i trailerů na ty už oznámené – mezi nimi se šušká například o exkluzivní upoutávce na Death Stranding 2: On the Beach, kterou nastříhá sám Kodžima. A když už je řeč o Kodžimovi, tak Konami utekl nový trailer na chystaný remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ve kterém se konečně dozvídáme, kdy kýžený špionážní thriller vyjde.

Naked Snake vezme obrazovky útokem v Unreal Enginu 28. srpna. Těšit se můžeme na moderní předělávku, která ale zůstane v jádru věrná originálu, a to i třeba možností zvolit si starší, těžkopádné ovládací schéma a statický pohled kamery.

Jinak by třeba změna kamufláže, léčení a další správa, která se dělala přes různé nabídky, měla výrazně zrychlit a v některých případech dělat z podnabídek rovnou během hry. Výhodou moderního enginu pak bude realistické poškození Snakeových maskáčů, ale i jeho těla, které si ponese jizvy po celou hru.

V traileru na závěr můžeme také vidět, že do hry přibude herní režim s populární japonskou adventurou Ape Escape, ve které budeme po sibiřských lesích nahánět ikonické opičky. V původní hře minihra Snake vs. Monkey sloužila k odemčení banánové kamufláže a vaším cílem bylo pochytat všechny maskoty.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vychází 28. srpna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.