„Mějte s námi trpělivost,“ prosí tvůrci pirátského hitu Windrose. Na další obsah si počkáme
zdroj: Kraken Express

„Mějte s námi trpělivost,“ prosí tvůrci pirátského hitu Windrose. Na další obsah si počkáme

PC

29. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Windrose
Windrose
Windrose
Galerie

Pirátský survival Windrose sice slaví úspěch, ale první vlna hráčů už stihla nabídnutý obsah pořádně vyluxovat. Po dvou týdnech v předběžném přístupu mají mnozí prozkoumané všechny tři biomy a začínají se ptát: Co bude dál? Naráží tak na hranice předběžného přístupu, kdy je postup hrou většinou výrazně rychlejší než dodávaný nový obsah. A v případě pirátského survivalu může být čekací doba delší než v případě jiných her.

Odpověď od studia Kraken Express je poměrně přímočará – nejdřív opravy, pak velký update. Hlavně si ale dají na čas. V nejbližších týdnech se vývojáři zaměří na stabilitu, výkon, problémy s připojením nebo vytížení procesoru. K tomu do soudku s rumem přihodí nějaké ty úpravy kvality života.

Windrose
Na nový obsah si ale budeme muset počkat výrazně déle. Další velká aktualizace, která přidá nový biom s názvem Ashlands, má dorazit nejdřív za šest měsíců. „Rozsah je ambiciózní a chceme dodat něco, co bude stát za to,“ vysvětlují autoři. Místo menších patchů chtějí nabídnout větší rozšíření. „Před nějakou dobou jsme vás prosili, ať nás necháte vařit, a vyplatilo se to. Prosím, mějte s námi trpělivost ještě jednou a my se postaráme o to, aby to stálo za to,“ říkají tvůrci na Steamu.

Windrose by měl v předběžném přístupu zůstat ještě jeden a půl až dva a půl roku. Současná verze, kterou si teď můžete zahrát, obsahuje zhruba polovinu plánovaného obsahu. Do budoucna tak hra počítá s dalšími biomy, bossy, nepřáteli, loděmi i lootem. Filozofií Kraken Express je také obohacovat herní mechanismy a hru vyvíjet, ne jen přidávat šířku a nové biomy. V rámci novinek už například přibyla dedikovaná stránka podpory a hlášení bugů.

Plán vývoje zatím studio nezveřejnilo, ale slibuje, že více informací dorazí v následujících měsících. Do té doby nezbývá než brázdit současné vody, anebo počkat, až se otevřou nové.

Smarty.cz
Tagy:
moře online survival piratsví
Zdroje:
Kraken Express
Hry:
Windrose
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
