„Mějte s námi trpělivost,“ prosí tvůrci pirátského hitu Windrose. Na další obsah si počkáme

Pirátský survival Windrose sice slaví úspěch, ale první vlna hráčů už stihla nabídnutý obsah pořádně vyluxovat. Po dvou týdnech v předběžném přístupu mají mnozí prozkoumané všechny tři biomy a začínají se ptát: Co bude dál? Naráží tak na hranice předběžného přístupu, kdy je postup hrou většinou výrazně rychlejší než dodávaný nový obsah. A v případě pirátského survivalu může být čekací doba delší než v případě jiných her.
Odpověď od studia Kraken Express je poměrně přímočará – nejdřív opravy, pak velký update. Hlavně si ale dají na čas. V nejbližších týdnech se vývojáři zaměří na stabilitu, výkon, problémy s připojením nebo vytížení procesoru. K tomu do soudku s rumem přihodí nějaké ty úpravy kvality života.
Na nový obsah si ale budeme muset počkat výrazně déle. Další velká aktualizace, která přidá nový biom s názvem Ashlands, má dorazit nejdřív za šest měsíců. „Rozsah je ambiciózní a chceme dodat něco, co bude stát za to,“ vysvětlují autoři. Místo menších patchů chtějí nabídnout větší rozšíření. „Před nějakou dobou jsme vás prosili, ať nás necháte vařit, a vyplatilo se to. Prosím, mějte s námi trpělivost ještě jednou a my se postaráme o to, aby to stálo za to,“ říkají tvůrci na Steamu.
Windrose by měl v předběžném přístupu zůstat ještě jeden a půl až dva a půl roku. Současná verze, kterou si teď můžete zahrát, obsahuje zhruba polovinu plánovaného obsahu. Do budoucna tak hra počítá s dalšími biomy, bossy, nepřáteli, loděmi i lootem. Filozofií Kraken Express je také obohacovat herní mechanismy a hru vyvíjet, ne jen přidávat šířku a nové biomy. V rámci novinek už například přibyla dedikovaná stránka podpory a hlášení bugů.
Plán vývoje zatím studio nezveřejnilo, ale slibuje, že více informací dorazí v následujících měsících. Do té doby nezbývá než brázdit současné vody, anebo počkat, až se otevřou nové.