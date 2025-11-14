MČR 2025 se vrací do Brna s League of Legends i s koncertem Kingdom Come 2
zdroj: Playzone

14. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Brno se na konci listopadu znovu promění v hlavní město her. Patnáctý ročník Herního festivalu MČR 2025 nabídne od 28. do 30. listopadu v Pavilonu P na brněnském výstavišti vše, co by si fanoušci her, esportu i popkultury jen mohli přát. Vedle hlavního programu v podobě turnajů se můžete těšit i na dvojici koncertů, soutěž cosplayerů nebo uměleckou uličku. Organizátoři z agentury Playzone letos slibují, že se návštěvníci nebudou nudit ani minutu.

„Každý rok se nám daří Herní festival MČR posouvat na novou úroveň. Kromě esportových turnajů a návratu League of Legends jsme vůbec poprvé přidali k festivalu dva koncerty, otevřeli novou zónu pro umělce Artists Alley a připravujeme výstavu 15 let MČR nebo soutěž cosplayerů,“ uvedl Lukáš Pleskot, zakladatel a výkonný ředitel agentury Playzone.

Základy dnešního festivalu sahají až do roku 2011, kdy se první Mistrovství České republiky v počítačových hrách odehrálo v hotelu Jezerka. Dnes jde o největší herní akci v Česku a významnou událost evropského esportového kalendáře. Letos si týmy v rámci Tipsport MČR CS rozdělí 1 250 000 Kč.

Na scénu se kromě tradičního Counter-Strike po letech vrací také League of Legends s turnajem Rift Summit, kde se představí špička domácí scény. Esportový program doplní i soutěž MČR FC 25 powered by Hyundai v EA Sports FC 25, která symbolicky zahájí novou sezónu virtuálního fotbalu.

„Obhájí Dynamo Eclot titul mistrů ČR? Vrátí se SINNERS na trůn? Nebo překvapí někdo z dvojice týmů UNiTY a BRUTE?“ ptá se Pavel Kristián, projektový manažer Tipsport MČR CS. „Všechny čtyři týmy patří podle žebříčku Valve mezi TOP 100 v Evropě a fanoušci se mohou těšit na atmosféru, kterou žádný jiný domácí turnaj nenabídne.“

MČR ale není jen o hraní. Na ploše přes 15 tisíc m² návštěvníky čekají desítky vystavovatelů, značky jako Nintendo, Samsung, Hyundai či Vodafone, a nově i artists alley, tedy prostor pro umělce, kde si budete moct zakoupit jejich originální díla.

Velkou pozornost letos budí i hudební program. Páteční den zakončí koncert komorního symfonického orchestru pod vedením Jana Valty, který zahraje 11 skladeb z Kingdom Come: Deliverance 2. Po koncertu se navíc fanoušci budou moct setkat přímo s vývojáři z Warhorse. Po sobotním programu pak následuje večírek zasvěcený rapu a elektronice. Skupina erem a Robin Zoot ovládnou hlavní stage s osmihodinovou show #blowup04, která výstaviště promění v obří klub.

Vedle doprovodného hudebního programu dorazí i řada známých influencerů. Mezi potvrzenými hosty nechybí Vojtěch „Agraelus“ Fišar nebo Petr „Xnapy“ Jirák.

Vstupenky se prodávají ve čtyřech variantách. Základní jednodenní vstupenka stojí 300 Kč, zatímco prémiová verze s bonusy, vouchery a přístupem do VIP sekce vyjde na 699 Kč. Kdo by chtěl zůstat celé tři dny, může sáhnout po prémiové 3denní vstupence za 1 199 Kč nebo její rozšířené verzi s merchem za 1 999 Kč. Lístky na koncerty je pak nutné pořídit samostatně, kdy vstupenka na Kingdom Come: Deliverance II Live vychází na 499 Kč a #blowup04 s Robinem Zootem na 450 Kč. Více informací a prodej vstupenek naleznete na webu akce.

