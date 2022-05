Máte rádi Blade Runnera? Jeho vyprávěcí RPG vybralo hromadu peněz a vypadá skvěle

4. 5. 2022 16:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Dost možná jste si už všimli, že tady u nás na Games.cz začínáme dávat čím dál větší prostor vyprávěcím RPG čili všem takovým těm Dungeons & Dragons, Dračím doupatům a jejich variacím. Ovšem pokud jste četli třeba recenze na City of Mist nebo Mutant Year Zero, moc dobře víte, že žánr fantasy vůbec není nutnou prerekvizitou – hrát si na hrdiny se dá skoro v jakémkoliv zasazení. Například v dystopické budoucnosti, kde lidem otročí kasta uměle vypěstovaných replikantů.

Ano, chystá se RPG podle Blade Runnera, slavného filmu Ridleyho Scotta (popřípadě jeho vynikajícího pokračování od Denise Villeneuva). Zavede vás do Los Angeles roku 2037, kde se samozřejmě dějí všelijaké nepravosti – a ať už se stanete člověkem, nebo replikantem, otrokem, nebo jejich lovcem, budete mít šanci v potemnělých neonových ulicích najít svoje štěstí. Ale daleko spíš tam najdete utrpení a smrt.

RPG Blade Runner během včerejška vstoupilo na Kickstarter a během tří minut vybralo cílovou částku 10 tisíc dolarů. V tuhle chvíli už má na kontě skoro celý kulatý milion, překračuje jeden dodatečný cíl za druhým a vzhledem ke skutečnosti, že do konce kampaně zbývá ještě 22 dní, by výsledné prasátko nejspíš neuzvedl ani mladý Rutger Hauer.

Ptáte se, proč lidé tak ochotně sypou svoje peníze na podobný projekt? Jedním z důvodů je určitě skutečnost, že za Blade Runnerem nestojí žádní náhodní amatéři, ale velezkušená společnost Free League, od které nám momentálně pěkných pár knížek leží v redakci a čeká na své zrecenzování.

Ostatně i systém, na kterém Blade Runner poběží, není nikterak experimentální nebo revoluční – jde o engine Year Zero, na kterém běží právě zmíněný Mutant nebo Zapovězené země. Základ byl ovšem podle autorů patřičně upraven tak, aby uspokojil potřeby noirového vyšetřování. Neočekávám, že vám v Blade Runnerovi většinu času zaberou adrenalinové přestřelky, spíš bych čekal časté prohledávání temných uliček a pečlivé analyzování syntetických hadích šupin.

zdroj: Foto: Free League

Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste ho podpořit (respektive si hru prakticky vzato předobjednat), máte několik možností, jak to udělat. Čistě digitální verze pravidel a starter setu vás vyjde přibližně na 30 dolarů, tištěná pravidla stojí 50, no a za 90 dostanete balíček, kde se nachází i fyzická verze starter setu. To všechno by vám mělo přijít do listopadu letošního roku s tím, že Free League svoje balíčky rozesílá po celém světě.