Máte PS5 Pro? Ode dneška můžete hrát Cyberpunk 2077 s lepší grafikou
zdroj: CD Projekt RED

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Stadia Xbox Series Switch 2

8. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Galerie

Dystopické sci-if Cyberpunk 2077 se dočkalo další technické injekce. CD Projekt totiž vydává novou aktualizaci zaměřenou na využití výkonu PlayStation 5 Pro, která dorazí už během dneška a majitelům konzole přinese celou řadu vizuálních a výkonnostních vylepšení, s nimiž si příběh V a Johnnyho Silverhanda užijí v ještě větší kráse a sytějších barvách neonů.

Vývojáři chtějí podle svých slov z nového hardwaru vytěžit maximum. „Chtěli jsme naplno využít špičkové technologie PS5 Pro a přinést do Cyberpunku 2077 nejen 4K obraz, vyšší výkon, pokročilý ray tracing, ale i další vylepšení,“ vysvětluje Jakub Knapik, viceprezident a výtvarný šéf studia.

Klíčovou novinkou je podpora technologie PSSR 2.0, tedy pokročilého upscalingu od Sony, spolu s výrazně rozšířenými možnostmi ray tracingu. Aktualizace přidává také tři nové režimy zobrazení, mezi kterými si hráči mohou vybrat podle preferencí.

Ray Tracing Pro sází na maximální kvalitu obrazu a zapíná všechny dostupné efekty, přičemž cílí na 40 FPS při použití VRR displeje, případně 30 FPS bez něj. Klasický Ray Tracing režim představuje kompromis mezi kvalitou a výkonem a míří na 60 FPS s vybranými efekty. Performance režim pak upřednostňuje plynulost a umožní dosáhnout až 90 FPS na kompatibilních obrazovkách, aniž by výrazně utrpěla kvalita obrazu.

CD Projekt zároveň zapracoval na samotné technologii ray tracingu. Implementace lepších BVH8 shaderů má zlepšit nasvícení, stíny i odrazy, takže celkový vizuál by měl působit realističtěji a blíž zamýšlenému stylu hry. Update bude taky pro majitelé PS5 Pro zcela zdarma. Cyberpunk 2077 se dál dočkává podobných upgradů, přestože studio už dříve potvrdilo, že žádná další rozšíření ani DLC nepřijdou.

Vývojáři se mezitím soustředí na další projekty, včetně Zaklínače 4, pokračování Cyberpunku anebo spekulovaného rozšíření Zaklínače 3, takže aktuální aktualizace působí jako příjemné vylepšení pro návrat do Night City, než dorazí další velké věci.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk
Zdroje:
PlayStation Blog, CD Projekt
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
