Masters of Albion od Petera Molyneuxe uvidíme už letos

Vizionář, geniální vývojář, ale taky notorická slibotechna, která občas neudrží své ambice na uzdě a má velmi svérázný přístup k pravdě. To všechno je Peter Molyneux, který stojí za takovými peckami jako Theme Hospital, Black & White, Populous, Dungeon Keeper, The Movies nebo Fable. Letos vychází jeho další hra Masters of Albion, která má na papíře s pro něj typickými „božskými“ hrami spoustu společného.
Lákavý mix budovatelské strategie, simulace, tower defense a RPG bude hlavně o svobodě. „Masters of Albion je vyvrcholením mé celoživotní práce, hra, která mnohé vděčí titulům jako Dungeon Keeper, Black & White a Fable. Je to naprosto jedinečná hra, u níž doufáme, že vás nadchne – hra, která přináší božské strategie do moderního herního světa a znovu tento žárn vrací do povědomí,“ říká Molyneux.
Albion, země formovaná rukama hrdinů, stojí v zásadním bodě zlomu svých dějin. Její páni a významné osobnosti vtáhli albionskou společnost do nové éry výroby a produktivity, do zlatého věku průmyslové revoluce. Za touto modernizací se však skrývá bolestná minulost plná magie a chaosu, která hrozí stáhnout Albion zpět do temného věku mysticismu. Rozhodnutí už samozřejmě bude na vás.
Masters of Albion můžete hrát klasicky shora jako strategii, kde lze kdykoliv posednout hrdiny, dělníky, zvířata a další bytosti a ovlivňovat svět důvěrněji. Přes den budujete a spravujete vlastní město, zatímco v noci je čas bránit se zlým silám (anebo je využívat).
Svoboda bude klíčová. Kromě volné výstavby a designu budov budete spravovat své pracovníky, kombinovat stavby do unikátních komplexů, interagovat, odměňovat a trestat své poddané, navštěvovat dungeony, vyrábět zbraně a zbroj pro hrdiny, navrhovat šatstvo, plnit questy, stavět obranu, zkrátka dělat takřka vše, jak je u božských her zvykem. Hra kombinuje hned několik žánrů do lákávého mixu.
Masters of Albion vychází 22. dubna na PC.