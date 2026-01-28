Masivní update Terrarie vznikal tři roky. Přidává přes 600 předmětů a překopává crafitng

Terraria znovu dokazuje, že je věčná a nehodlá se jen tak rozloučit. Vývojáři z Re-Logic totiž právě vydali aktualizaci s číslovkou 1.4.5, na které se pracovali více než tři roky. A to vše patnáct let poté, co byla hra oficiálně označena za dokončenou.
Update byl původně oznámen už v roce 2022 a zpočátku mělo jít hlavně o menší crossover s Dead Cells. Jenže jak už to u Terrarie bývá, z relativně skromného plánu se postupně stal obří balík změn, který nakonec nabobtnal do rozměrů plnohodnotné expanze. Výsledkem jsou patch notes tak rozsáhlé, že vývojáři sami přiznávají, že v nich záměrně není všechno. Studio tradičně nechává část obsahu schovanou k objevování.
Aktualizace, která je dostupná už nyní, se dotkla téměř všech systémů hry. Přibylo obrovské množství nových předmětů, zásadně přepracovaný byl crafting a výraznou proměnou prošla i správa inventáře. Úprav se dočkaly také způsoby generování světa.
Jednou z největších novinek je nový skyblock seed. Ten hráče postaví na malý plovoucí ostrov vysoko nad zemí a výrazně mění základní pravidla přežití. Surovin je minimum, prostor extrémně omezený a každý chybný krok může znamenat pád do prázdna.
Update přidává zhruba 650 nových předmětů, čímž se celkový počet ve hře dostává přes hranici šesti tisíc. Patří mezi ně nové barvy, zrcadla, cukrovinky, svítící duhové tyčinky i spousta dalších drobností. Dorazily i nové NPC a nechybí napíklad obsah kombinovaný s Palworldem, který na oplátku už dříve do hry přidal zase aktualizaci inspirovanou pixelartovým survivalem v Tides of Terraria.
Terraria k roku 2025 prodala přes 64 milionů kopií, hrát můžete na PC, PS4, Xboxu One, Switchi, mobilech a současné generaci konzolí v režimu zpětné kompatibility.