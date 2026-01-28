Masivní update Terrarie vznikal tři roky. Přidává přes 600 předmětů a překopává crafitng
zdroj: Re-Logic

Masivní update Terrarie vznikal tři roky. Přidává přes 600 předmětů a překopává crafitng

Android PlayStation 4 PC Xbox One iOS iPadOS

28. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Terraria znovu dokazuje, že je věčná a nehodlá se jen tak rozloučit. Vývojáři z Re-Logic totiž právě vydali aktualizaci s číslovkou 1.4.5, na které se pracovali více než tři roky. A to vše patnáct let poté, co byla hra oficiálně označena za dokončenou.

terrariadoclanku
Recenze
Terraria - recenze

Update byl původně oznámen už v roce 2022 a zpočátku mělo jít hlavně o menší crossover s Dead Cells. Jenže jak už to u Terrarie bývá, z relativně skromného plánu se postupně stal obří balík změn, který nakonec nabobtnal do rozměrů plnohodnotné expanze. Výsledkem jsou patch notes tak rozsáhlé, že vývojáři sami přiznávají, že v nich záměrně není všechno. Studio tradičně nechává část obsahu schovanou k objevování.

Aktualizace, která je dostupná už nyní, se dotkla téměř všech systémů hry. Přibylo obrovské množství nových předmětů, zásadně přepracovaný byl crafting a výraznou proměnou prošla i správa inventáře. Úprav se dočkaly také způsoby generování světa.

Jednou z největších novinek je nový skyblock seed. Ten hráče postaví na malý plovoucí ostrov vysoko nad zemí a výrazně mění základní pravidla přežití. Surovin je minimum, prostor extrémně omezený a každý chybný krok může znamenat pád do prázdna.

zdroj: Youtube

Update přidává zhruba 650 nových předmětů, čímž se celkový počet ve hře dostává přes hranici šesti tisíc. Patří mezi ně nové barvy, zrcadla, cukrovinky, svítící duhové tyčinky i spousta dalších drobností. Dorazily i nové NPC a nechybí napíklad obsah kombinovaný s Palworldem, který na oplátku už dříve do hry přidal zase aktualizaci inspirovanou pixelartovým survivalem v Tides of Terraria.

Terraria k roku 2025 prodala přes 64 milionů kopií, hrát můžete na PC, PS4, Xboxu One, Switchi, mobilech a současné generaci konzolí v režimu zpětné kompatibility.

Smarty.cz
Tagy:
survival crafting pixelart
Zdroje:
Re-Logic
Hry:
Terraria
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer

Nejnovější články