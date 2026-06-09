Marvel's Blade žije, uklidňuje Arkane po absenci na Summer Game Festu

Letošní Xbox Games Showcase, potažmo Summer Game Fest přinesly řadu oznámení, ale jedna očekávaná hra na nich opět citelně chyběla. Řeč je o Marvel's Blade od studia Arkane, o kterém po oznámení na The Game Awards 2023 prakticky nebylo slyšet. Další absence v řadě začala vyvolávat obavy, že by projekt mohl sdílet osud řady dalších zrušených her. Podle jednoho z vedoucích výtvarníků studia ale není důvod k panice.
O ujištění se postaral hlavní konceptuální výtvarník a zástupce výtvarného šéfa Jean-Luc Monnet. Na sociální síti X reagoval na spekulace stručným, ale výmluvným vzkazem ve formě gifu s Walterem Whitem z Perníkového táty: „Nechte nás vařit.“
June 7, 2026
O hře samotné sice nic dalšího neprozradil, ale potvrzuje to asi nejpodstatnější – vývoj pokračuje, projekt nebyl zrušen.
Arkane přitom v posledních letech nezažívá jednoduché období. Přestože studio stojí za výbornými vtahovkami jako Dishonored 2 nebo Prey, které si vysloužily uznání v recenzích a semkly kolem sebe oddanou fanouškovskou základnu, komerční výsledky nebyly vždy podle představ vydavatelů. Pomyslným hřebíčkem do rakve byla pak kooperační střílečka Redfall, po jejímž vydání Microsoft před dvěma lety uzavřel austinskou pobočku studia.
Tehdy se začaly objevovat pesimistické otázky ohledně budoucnosti zbytku. Přestože za vývoj Bladea zodpovídá původní pobočka v Lyonu, konec amerického týmu naznačil, že ani renomovaná studia nejsou před korporátními restrukturalizacemi v bezpečí. Dlouhé mlčení kolem hry tak pochopitelně vyvolávalo jen další otazníky.
Marvel's Blade se na konci roku 2023 uvedlo upoutávkou, která představila protřelého lovce upírů Erica Brookse v zasněžené Paříži. Od té doby však studio nezveřejnilo prakticky žádné nové informace ani ukázky hratelnosti. Absence na dvou po sobě jdoucích prezentacích Xboxu tak vedla část fanoušků k domněnce, že se projekt potýká s problémy, nebo byl dokonce pozastaven.
Vedle samotného vývoje zůstává nezodpovězena ještě jedna důležitá otázka: na jakých platformách hra nakonec vyjde. Přestože jde o licencovaný projekt od Marvelu, Microsoft zatím oficiálně nepotvrdil, jestli se o něj vedle Xboxu a PC podělí i s ostatními. V minulosti se předpokládalo, že hra zamíří i na PlayStation 5, ale současná strategie Microsoftu, který po krátkém příměří nastínil další etapu konzolových válek a obrací se zpět k exkluzivitám, ponechává dveře otevřené i jiným možnostem.