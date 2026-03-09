Marathon změní nešťastné nacenění prémiové měny a slibuje více munice
zdroj: Bungie

Marathon změní nešťastné nacenění prémiové měny a slibuje více munice

9. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Marathon v minulém týdnu odstartoval „natvrdo“, aby si prozatímní zajistil poměrně úspěšný start. Zájem hráčů je možná o něco menší, než by si Bungie přálo, ale reakce a ohlasy na kvality jsou veskrze pozitivní. Když se týmu povede udržet zájem i v budoucnu, může se extrakční akce proměnit v sympatickou stálici. Bude však zapotřebí několika změn a oprav, které už studio slibuje.

Mezi ně patří agresivní nacenění prémiové měny zvané Lux. I když se tým zaklel příznivým přístupem k monetizaci tím, že bude prodávat jen kosmetické doplňky a sezónní battle passy ve hře zůstanou navždy, cena balíčků Luxu připomněla tradiční predátorský přístup, kdy vám vždy chybí jen pár jednotek, abyste si mohli dovolit dražší doplňky. Krásným příkladem byl balíček za 9,99 dolarů, který vám dal 1 100 Lux, ale Lux Runner skin vyšel na 1 120.

zdroj: Bungie

Hráče podobné nacenění logicky naštvalo, jelikož by podobné praktiky očekávali u free-to-play hry, nikoliv u titulu, který si musíte koupit za 40 eur. Nakonec to uznává i přímo Bungie a slíbilo, že v blízké budoucnosti poměry změní, aby k takové situaci nedocházelo. Pokud jste navíc již balíček zakoupili, podle všeho vám rozdíl v ceně na účet připíšou.

„Děkujeme, že jste se k nám připojili během prvních několika dní na Tau Ceti! Díky vašim zprávám a zpětné vazbě jsme mohli provést některé opravy a připravujeme na tento týden patch. V blízké budoucnosti upravíme množství Luxu, které získáte za balíček v hodnotě 10 dolarů (či regionální ekvivalent) tak, abyste místo 1100 dostali 1120,“ napsala společnost na X.

Marathon
Novinky
Marathon slibuje přiznivý přístup k monetizaci. Novináře prosí o vyčkání s plnou recenzí

Zpětná vazba se ale přirozeně netočí pouze kolem mikrotransakcí, ale i herních mechanismů a ostatních prvků. Kritika se například týká nedostatečného množství munice na mapách a obecné přehlednosti. Proto aktualizace v tomto týdnu zvýší viditelnost cílů, přidá bedny s municí a léky i zvýší počet nábojů v kitech MIDA, CyberAcme a Arachne.

Mezitím se už teď opravila chybná doručení odměn z deluxe edice, účasti na serverovém testu či z Twitche. Také by už nemělo tak dlouho trvat, než se vám prémiová měna připíše na účet. Pokud jste do kolonie Tau Ceti IV ještě nevyrazili, můžete to udělat na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
