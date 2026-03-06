Marathon slibuje přiznivý přístup k monetizaci. Novináře prosí o vyčkání s plnou recenzí
Marathon slibuje přiznivý přístup k monetizaci. Novináře prosí o vyčkání s plnou recenzí

6. 3. 2026 12:00

Marathon
Marathon
Marathon
Bungie včera po poněkud kostrbaté roční marketingové kampani vydalo extrakční střílečku Marathon, která se nakonec těší z pozitivních ohlasů. Aktuálně na Steamu dává palec nahoru 90 % z více než 5650 tamních recenzí a všichni se shodují, že po akční stránce je všechno na správném místě a je třeba spíše jen upravovat a hlavně přidávat. To už studio samozřejmě slíbilo a rovnou se zaklelo, že dodatečné nákupy zůstanou zaměřené pouze na kosmetické doplňky.

Napříč různými online sociálními sítěmi koluje opakující důraz na to, že další peníze vám nekoupí větší sílu. Místo toho prémiové odměny v herním obchodu a z různých propustek budou čistě kosmetické, určené pro vytahování se před kamarády i méně přátelskými soky.

Tým jde současně cestou podobnou Helldivers 2 nebo Arc Raiders. Proto slibuje, že všechny přidané battle passy nejsou limitované časem a zůstanou ve hře navždy. Nemusíte proto se ziskem jednotlivých odměn tolik spěchat. Nákup v nich provádíte za herní měnu zvanou Silk, k níž se dostanete hraním. Za prémiový Lux je mezitím dostupná samostatná sekce unikátních doplňků. A jestli vás nezajímají sezónní modely, nové vzhledy si otevřete i v kodexu, kde je sbírka zavřená za různé výzvy.

zdroj: Bungie

Ačkoliv je podobný přístup sympatický a hráči ho jistě budou kvitovat, některé může rozčarovat agresivní přístup v rámci nacenění prémiových doplňků. Titul klasicky používá šablonu, kdy vám nabízí balíček s určitým obnosem prémiové měny, který ale jen o několik jednotek není dostatečný na to, abyste si zakoupili některou z dražších věcí. Podvědomě vás tak nutí do nákupu dražšího balíku, z něhož vám některé kredity zase zbydou. Zároveň nepotěší ani limitované použití na samolepky a přívěsky, upomínající na neblaze známé placené shadery z Destiny 2.

Vzhledem k obecně pozitivnímu přijetí též mnozí dost možná čekali trochu lepší čísla. Včerejší maximum hráčů na Steamu se během vydání dostalo na 88 337 lidí, čímž se akci povedlo dostat na 16. místo tamního žebříčku nejhranějších her. V této statistice ji předběhl i Resident Evil Requiem (138 025) a předběžný přístup Slay the Spire 2 (282 314). Marathon je nicméně dostupný rovněž na konzolích a nakonec je nejdůležitější, jestli se zformuje stálá hráčská základna.

Marathon
Novinky
Bungie reaguje na přání fanoušků. Nejvíce Marathonu chybí dvojičky

S udržením čísel by mohly pomoci pozdržené recenze, o něž studio prosí zprávou tvůrcům obsahu a novinářům (děkujeme NotebookCheck). Bylo by rádo, pokud by s plnohodnotným verdiktem počkali až do chvíle, než se dostanou k endgame obsahu a hodnoceným zápasům, jež se odemknou v druhé polovině března. Na recenzi pracujeme už i u nás v redakci a přineseme ji, jakmile budeme mít v Marathonu dost odehráno a budeme schopni hru komplexně zhodnotit.

Nechce-li se vám čekat, do kybernetického PvPvE světa se dostanete za vstupní poplatek 39,99 eur na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Ratingová komise ESRB dokonce nedávno ohodnotilo verze pro PlayStation 4 a Xbox One, takže existuje možnost, že se dočkají i majitelé minulé generace konzolí.

