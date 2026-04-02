Marathon slibuje lepší herní zážitek pro sólisty. Upraví také přesílené předměty

Marathon je venku už pár týdnů a nedávno se dočkal vyhlíženého endgame obsahu, který v budoucnu ještě může projít změnami. Hráči ale musí počítat s tím, že budou přicházet ve vlnách, stejné jako úpravy některých často používaných předmětů.
Vedoucí vývoje Joe Ziegler na platformě X slíbil, že se dva následující balanční patche zaměří na palčivé problémy. Jsou mezi nimi příliš silné „bublinové“ štíty, k nimž se na Tau Ceti dalo dostat snad až moc snadno, což ve spojitosti s velkou výdrží nutilo k bojům na blízko i bezhlavému házení granátů. Což mimo jiné odhalilo další problém, kterým jsou příliš silné nože, jimiž jde rychle zneškodnit nepřítele i přes kvalitní štíty.
Další změny si posvítí na termovizi, s níž momentálně snadno najdete svůj cíl, což z vás dělá ničivého odstřelovače. Posílení pak dostanou i herní třídy Vandal a Recon, aby se vyrovnaly svým vrstevníkům. Vandal sice ve zkušených rukou dokázal značně škodit, ale jeho bojové schopnosti zaostávají. Platí to i o Reconovi, jenž má sice dostatek informací, ale postrádá potřebnou sílu.
Kromě toho Ziegler slíbil, že zpříjemní hru sólistům. Naznačil alternativu oživení sebe sama, která bude dostupnější a nejspíše i rychlejší než aktuálně docela drahý předmět, který to umožňuje. Současně chce Bungie taky přidat předmět, díky němuž by měly výsadky být jistým způsobem smířlivější. Mohl by naznačovat například dočasnou imunitu vůči palbě ostatních hráčů? Uvidíme.
„Ještě jednou vám všem děkujeme za neustálou zpětnou vazbu. Máme před sebou ještě dlouhý seznam věcí, které řešíme a jež přesahují rámec těchto aktualizací. Jejich řešení nám zabere více času, ale budeme vás informovat, jakmile dáme dohromady naše vyvíjející se plány,“ zakončil příspěvek Ziegler.
Podpora Marathonu po vydání tedy pokračuje ve víceméně optimistickém duchu a Bungie doufá, že se jim hráčská základna povede udržet. Stejně tak by jistě chtěli rozmnožit počet prodaných kopií, který analytická firma Alinea Analytics aktuálně odhaduje na 1,2 milionů kusů. Drtivou většinu z nich tvoří PC, kde má extrakční akce nejpočetnější skupinu fanoušků.