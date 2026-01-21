Marathon představuje hvězdnou soupisku dabérů. Obsahuje známá jména z Balduru i Clair Obscur
zdroj: Bungie

21. 1. 2026 12:00 | autor: Jakub Malchárek

S blížícím se vydáním Marathonu začíná Bungie postupně odhalovat další detaily a tentokrát potěší hlavně fanoušky výrazných hlasů. Extrakční střílečka se může pochlubit soupiskou herců, která působí jako přehlídka současné špičky herního dabingu. Nechybí jména spojená s hity posledních let, včetně Baldur's Gate III nebo loňského Clair Obscur.

Studio Bungie zatím potvrdilo třicet herců, kteří se v Marathonu objeví hned při vydání. Konkrétní role ale zatím tají. Už samotný seznam jmen nicméně naznačuje, že audio stránka hry bude patřit k jejím silným stránkám.

Marathon
Novinky
Marathon znovu na scéně. Nový dokument vypadá skvěle, kde předtím udělal marketing chybu?

Mezi nejvýraznějšími jmény je Jennifer English, která nedávno zazářila jako Maelle v Clair Obscur: Expedition 33 a za svůj výkon si vysloužila také ocenění na The Game Awards 2025. Spolu s ní se ve hře objeví i další tváře spojené s Clair Obscur – Ben Starr a Tracy Wiles. Právě Wiles si přitom hráči dobře pamatují i z Baldur's Gate III, kde namluvila Jaheiru. Z tohoto RPG dorazí také Neil Newbon, hlas Astariona, a Samantha Béart, která propůjčila hlas Karlach.

Tím ale seznam rozhodně nekončí. Marathonu své hlasy propůjčí i Roger Clark, známý především jako Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2, Dave Fennoy alias Lee Everett z The Walking Dead nebo Elias Toufexis, který se nesmazatelně zapsal do paměti hráčů jako Adam Jensen v rebootu Deus Ex. Přidává se také Erin Yvette, jež v poslední době namluvila Samus Aran v Metroid Prime 4, Scott Whyte spojený s Crash Bandicootem nebo Jason Spisak, hlas Silca ze seriálové adaptace Arcane.

Bungie zároveň potvrzuje, že Marathon nabídne plně lokalizované dialogy ve všech podporovaných jazycích, takže nejde jen o silné anglické obsazení, ale o důraz na dabing obecně.

zdroj: Bungie

Marathon má za sebou poměrně turbulentní vývoj. Od oznámení v roce 2023 prošel změnami vedení, právními komplikacemi i nepříjemnou aférou kolem plagiátorství. Původně měl vyjít už loni v září, ale po rozpačitých reakcích na první ukázky a testovací verze se Bungie rozhodlo hru odložit a přepracovat.

Teď už je ale datum pevně dané. Marathon vyjde 5. března na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC ve standardní, deluxe i sběratelské edici. A pokud kvalita dabingu odpoví jménům na seznamu, mohl by být zvukový doprovod jedním z hlavních důvodů, proč Tau Ceti navštívit.

