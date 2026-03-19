Marathon otevírá bránu do neznáma. Cryo Archive už je ve hře, ale nikdo neví jak dovnitř
zdroj: Bungie

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Druhý týden po vydání se Marathon dočkal zatím největší aktualizace a Bungie znovu ukazuje, že si rádo pohrává s trpělivostí své komunity. Patch 1.0.5 přináší hromadu oprav a úpravy balancu, ale nejzásadnější novinku představuje endgame lokace Cryo Archive. Ta už je sice technicky vzato součástí hry, ale zatím nikdo neví, jak přesně se dostat dovnitř. I vývojáři na konci poznámek k patchi jen lakonicky přejí: „Hodně štěstí.“

Marathon
Novinky
Bungie od zítřka v Marathonu otestuje hraní ve dvojicích

Zní vám to povědomě? Pokud jste nějaký čas strávili s Destiny, asi už tušíte, co se děje. Cryo Archive není jen další mapou, ale především vyvrcholením ARG hádanky, kterou komunita luští už od vydání. Hráči rozklíčovali první indicie, objevili skrytá videa a rozplétají složitý řetězec úkolů, ale finální odemčení zřejmě přijde až v momentě, kdy Bungie uzná za vhodné. 

Ani pak se ale do Cryo Archive nedostane ani zdaleka každý. Přístup si budou moct vybojovat jen ti, kdo dosáhnou alespoň 25. úrovně a odemknou všechny frakce. Není to nepřekonatelná překážka, ale rozhodně dostatečný filtr, který oddělí oddané hráče od těch příležitostných. Navíc do smrtící zóny vstoupíte jen s výbavou v minimální hodnotě 5000 kreditů, takže každá smrt citelně zabolí.

zdroj: Bungie

Než se skutečně otevřou brány archivu, přináší patch i řadu praktičtějších změn. Výrazně oslabil brokovnici WSTR Combat Shotgun, která dosud dominovala v uzavřených prostorách. Zmizet by měl i bug, kdy zásobovací dropshipy prolétávaly terénem nebo zabíjely při přistání.

Dvě nejzásadnější úpravy se potom týkají zvuku a správy vybavení. Modifikace zbraní lze nově jednoduše přetahovat v inventáři, což celý proces zpříjemní. A co je možná ještě důležitější, střelba nepřátel už není slyšet přes půl mapy.

Cryo Archive každopádně nebude jen o nové lokaci. S jeho plánovaným příchodem se v kodexu objevila řada výzev, které potěší hlavně veterány série – a těch v tuzemsku vzhledem k tehdejší exkluzivitě na Macu zřejmě nebude moc. Pomrknutí jako absurdně umístěné terminály nebo opakující se číslo sedm, které byly pro původní Marathon ikonické, tak zřejmě jen tak někdo nedocení. 

Do toho všeho Bungie přidává ještě jednu vrstvu: kompetitivní ranked režim. Hodnocení ale funguje trochu jinak než v klasických střílečkách, místo poměrů mezi počtem zabití a úmrtími pracuje se systémem holotagů a indexem rizika/zisku. Aby toho nebylo málo, vývojáři na vysvětlenou zveřejnili dokument připomínající písemku z matematiky. 

Herní ředitel Joe Zigler vám možná časem nabídne doučování, zatím nicméně dodává: „Obecná filozofie ranked režimu je testovat schopnost hráčů maximalizovat hodnotu každého běhu.“ Jinými slovy, nejde v něm jen o přežití, ale o taktice, co do mise investovat, co z ní vytěžit a správně vyhodnotit riziko. S vyšším rankem roste potenciální odměna, ale i šance, že o všechno přijdete.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Nejnovější články