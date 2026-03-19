Marathon otevírá bránu do neznáma. Cryo Archive už je ve hře, ale nikdo neví jak dovnitř

Druhý týden po vydání se Marathon dočkal zatím největší aktualizace a Bungie znovu ukazuje, že si rádo pohrává s trpělivostí své komunity. Patch 1.0.5 přináší hromadu oprav a úpravy balancu, ale nejzásadnější novinku představuje endgame lokace Cryo Archive. Ta už je sice technicky vzato součástí hry, ale zatím nikdo neví, jak přesně se dostat dovnitř. I vývojáři na konci poznámek k patchi jen lakonicky přejí: „Hodně štěstí.“
Zní vám to povědomě? Pokud jste nějaký čas strávili s Destiny, asi už tušíte, co se děje. Cryo Archive není jen další mapou, ale především vyvrcholením ARG hádanky, kterou komunita luští už od vydání. Hráči rozklíčovali první indicie, objevili skrytá videa a rozplétají složitý řetězec úkolů, ale finální odemčení zřejmě přijde až v momentě, kdy Bungie uzná za vhodné.
Ani pak se ale do Cryo Archive nedostane ani zdaleka každý. Přístup si budou moct vybojovat jen ti, kdo dosáhnou alespoň 25. úrovně a odemknou všechny frakce. Není to nepřekonatelná překážka, ale rozhodně dostatečný filtr, který oddělí oddané hráče od těch příležitostných. Navíc do smrtící zóny vstoupíte jen s výbavou v minimální hodnotě 5000 kreditů, takže každá smrt citelně zabolí.
Než se skutečně otevřou brány archivu, přináší patch i řadu praktičtějších změn. Výrazně oslabil brokovnici WSTR Combat Shotgun, která dosud dominovala v uzavřených prostorách. Zmizet by měl i bug, kdy zásobovací dropshipy prolétávaly terénem nebo zabíjely při přistání.
Dvě nejzásadnější úpravy se potom týkají zvuku a správy vybavení. Modifikace zbraní lze nově jednoduše přetahovat v inventáři, což celý proces zpříjemní. A co je možná ještě důležitější, střelba nepřátel už není slyšet přes půl mapy.
Cryo Archive každopádně nebude jen o nové lokaci. S jeho plánovaným příchodem se v kodexu objevila řada výzev, které potěší hlavně veterány série – a těch v tuzemsku vzhledem k tehdejší exkluzivitě na Macu zřejmě nebude moc. Pomrknutí jako absurdně umístěné terminály nebo opakující se číslo sedm, které byly pro původní Marathon ikonické, tak zřejmě jen tak někdo nedocení.
Do toho všeho Bungie přidává ještě jednu vrstvu: kompetitivní ranked režim. Hodnocení ale funguje trochu jinak než v klasických střílečkách, místo poměrů mezi počtem zabití a úmrtími pracuje se systémem holotagů a indexem rizika/zisku. Aby toho nebylo málo, vývojáři na vysvětlenou zveřejnili dokument připomínající písemku z matematiky.
Marathon's unique ranked system can be a lot to understand when you're new to it. We've prepared a resource to help you get used to figuring out score targets, loss penalties, and more. pic.twitter.com/xrR4gRrnC6— Marathon (@MarathonTheGame) March 18, 2026
Herní ředitel Joe Zigler vám možná časem nabídne doučování, zatím nicméně dodává: „Obecná filozofie ranked režimu je testovat schopnost hráčů maximalizovat hodnotu každého běhu.“ Jinými slovy, nejde v něm jen o přežití, ale o taktice, co do mise investovat, co z ní vytěžit a správně vyhodnotit riziko. S vyšším rankem roste potenciální odměna, ale i šance, že o všechno přijdete.