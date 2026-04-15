Marathon je v polovině sezóny. Přidává výbavu a odměňuje sólisty i sehrané týmy
zdroj: Bungie

Marathon je v polovině sezóny. Přidává výbavu a odměňuje sólisty i sehrané týmy

15. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Marathon
Marathon
Marathon
Extrakční střílečka Marathon dorazila do poloviny své tříměsíční sezóny. V půlsezónním updatu Bungie přitvrzuje v balancu, ale taky zvyšuje odměny. Nová verze 1.0.6. přidává úpravy progrese, změny v třídách, nové vybavení i systém, který má více podpořit sólové hráče, ale i sehnané týmy.

Seznam změn je dlouhý jak týden do výplaty, vypíchnout ale můžeme třeba přepracovaný season pass s novými odměnami v bezplatné i prémiové větvi. Posílení se konečně dočkal shell Recon, jehož odhalovací sken je těžší odhalit, lépe identifikuje nepřátelské hráče a roboty a nejde zablokovat rušičkou signálu. Dokonce i výbušný dron dostal posílení útoku a pár koleček navíc, takže by měl být praktičtější v boji.

Marathon
Do hry přibylo pět nových implantátů, které poskytují bonusy celé skupině. Zajímavostí je třeba sada milosrdenství, která umožní oživit zraněného nepřítele, což může razantně změnit dynamiku hry a konečně se třeba dočkáme nějaké spolupráce mezi soupeřícími týmy... a zrady. Sólo hráči mohou ve svých hrát snadněji nalézt speciální oživovací sady, se kterými se ale nepůjde exfiltrovat.

Velkým překvapením je ale přidání jedenácti nových deluxe variant zbraní. Ty spadají do modré rarity, ale mají unikátní vlastnosti, které nejde napodobit běžným upravováním výbavy. Jde o zajímavý mezistupeň mezi standardními zbraněmi a nejvzácnějšími kousky, který výrazně rozšiřuje nabídku lootu napříč mapami, a to i základními jako Perimeter a Dire Marsh.

Velkou novinkou je také časově omezený systém C.A.R.R.I. (CyberAcme Runner Reinforcement Initiative). Ten odměňuje hráče za plnění kontraktů a úspěšné exfiltrace z misí. Za získané body si pak mohou odemykat výbavu, suroviny nebo reputaci u jednotlivých frakcí. Iniciativa má pomoci novým a obačsným hráčům dohnat veterány z Cryo archivu.

zdroj: Bungie

Nechybí ani zásahy do balancu. Některé zbraně, především silné SMG Bully, výrazně oslabily, snížila se jeho přesnost a asistence při míření. Podobně byly upraveny i odstřelovací zbraně a termální zaměřovače, aby méně dominovaly v otevřených oblastech.

Update působí jako snaha udržet tempo mezi většími sezónními změnami a zároveň víc otevřít hru jak nováčkům, tak zkušenějším hráčům. Právě náročnost je hře často vytýkána. Je dobré podotknout, že od vydání se hráčská základna podle SteamDB zmenšuje. Zatímco v prvních dnech ke hře usedalo zhruba 70 tisíc hráčů a hráček najednou, v dnešní době to je necelých 30 tisíc.

Marathon
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
