Manor Lords experimentují s obchováním a zavedou monopoly
zdroj: Slavic Magic

Manor Lords experimentují s obchováním a zavedou monopoly

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Manor Lords
Manor Lords
Manor Lords
Galerie

Manor Lords mají za sebou klidnější období, které ozvláštnila hlavně velká zimní aktualizace, kde se budovatelská strategie rozšířila o čtyři mapy a dva herní režimy. Nastolilo se tím nové tempo, které se nově rozrostlé studio Slavic Magic s vydavatelstvím Hooded Horse pokusí udržet.

Naznačuje to minimálně ředitel vydavatelství Tim Bender, jenž nedávno prozradil, co hráče čeká v dalších aktualizacích. Nejblíže je přepracování základních usedlostí (Burgage), které lze rozšiřovat a upravovat. Aktuálně mají tři úrovně, ale studio chce přidat další. Nikoliv čtvrtou, ale mezistupeň mezi druhou a třetí úrovní. Důvod? Lepší překonání propasti mezi brzkým a late-game bydlením.

Tým též zvažuje přesunout některé postupy v dílnách do pozdějších fází hry, ale také propojení rozšíření pekařství se třetí úrovní zmíněných usedlostí, aby se podpořilo využívání společných pecí v začátcích. To samé má v plánu provést se ševcovstvím, jelikož boty v rané fázi údajně nejsou nutností. Rolníci a čeledíni by si však dovolili nesouhlasit.

zdroj: Slavic Magic

Po příchodu diskutovaných změn se chce tým později pustit i do přepracování obchodu. Nový systém má vázat obchodní trasy ke konkrétním místům, které je využívají k dovozu i vývozu svých surovin. Každá trasa pojme až tři obchodníky a pokud jsou všichni najatí, můžete je od rivalů odkoupit, čímž se ovšem zvýší jejich cena. Postupně se tak dříve ziskové trasy mohou proměnit v ekonomicky méně výhodné.

Nový systém proto slibuje další možnosti zisku ekonomické dominance. Pokusíte se třeba monopolizovat železné pláty tím, že najmete všechny obchodníky na trasách, které je vyvážejí? Sice to bude vyžadovat velké náklady, ale nakonec se to třeba vyplatí tím, že ostatní lordi musí platit nadměrné ceny, expandovat někam jinam, případně s vámi vyjednávat o výhodných výměnách.

Gord
Recenze
Gord – recenze slovanského budovatelského přežívání

Má to samozřejmě nevýhody, především s ohledem na přidělené rodiny, které budou zásobovat obchodní stanici, ale nebudou působit jako obchodníci pro zahraniční obchod. Pro něj si musíte najmout jiné handlíře, a to i pro zboží nízké úrovně. Přesto je ze změn Bender nadšený a doufá, že fanoušci budou také.

Jelikož je zpětná vazba od hráčů to nejdůležitější, chtějí znát i názor komunity. Proto vybízejí k tomu, aby své myšlenky o změnách nechali v komentáři pod příspěvkem na Steamu. Případně do 22. ledna využili slevové akce, díky níž si Manor Lords zakoupíte za snížených 630 korun.

Smarty.cz
Tagy:
budovatelská realistická slovanská hra
Zdroje:
Slavic Magic, Hooded Horse
Hry:
Manor Lords
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025

Nejnovější články