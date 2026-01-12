Manor Lords experimentují s obchodováním a zavedou monopoly

Manor Lords mají za sebou klidnější období, které ozvláštnila hlavně velká zimní aktualizace, kde se budovatelská strategie rozšířila o čtyři mapy a dva herní režimy. Nastolilo se tím nové tempo, které se nově rozrostlé studio Slavic Magic s vydavatelstvím Hooded Horse pokusí udržet.
Naznačuje to minimálně ředitel vydavatelství Tim Bender, jenž nedávno prozradil, co hráče čeká v dalších aktualizacích. Nejblíže je přepracování základních usedlostí (Burgage), které lze rozšiřovat a upravovat. Aktuálně mají tři úrovně, ale studio chce přidat další. Nikoliv čtvrtou, ale mezistupeň mezi druhou a třetí úrovní. Důvod? Lepší překonání propasti mezi brzkým a late-game bydlením.
Tým též zvažuje přesunout některé postupy v dílnách do pozdějších fází hry, ale také propojení rozšíření pekařství se třetí úrovní zmíněných usedlostí, aby se podpořilo využívání společných pecí v začátcích. To samé má v plánu provést se ševcovstvím, jelikož boty v rané fázi údajně nejsou nutností. Rolníci a čeledíni by si však dovolili nesouhlasit.
Po příchodu diskutovaných změn se chce tým později pustit i do přepracování obchodu. Nový systém má vázat obchodní trasy ke konkrétním místům, které je využívají k dovozu i vývozu svých surovin. Každá trasa pojme až tři obchodníky a pokud jsou všichni najatí, můžete je od rivalů odkoupit, čímž se ovšem zvýší jejich cena. Postupně se tak dříve ziskové trasy mohou proměnit v ekonomicky méně výhodné.
Nový systém proto slibuje další možnosti zisku ekonomické dominance. Pokusíte se třeba monopolizovat železné pláty tím, že najmete všechny obchodníky na trasách, které je vyvážejí? Sice to bude vyžadovat velké náklady, ale nakonec se to třeba vyplatí tím, že ostatní lordi musí platit nadměrné ceny, expandovat někam jinam, případně s vámi vyjednávat o výhodných výměnách.
Má to samozřejmě nevýhody, především s ohledem na přidělené rodiny, které budou zásobovat obchodní stanici, ale nebudou působit jako obchodníci pro zahraniční obchod. Pro něj si musíte najmout jiné handlíře, a to i pro zboží nízké úrovně. Přesto je ze změn Bender nadšený a doufá, že fanoušci budou také.
Jelikož je zpětná vazba od hráčů to nejdůležitější, chtějí znát i názor komunity. Proto vybízejí k tomu, aby své myšlenky o změnách nechali v komentáři pod příspěvkem na Steamu. Případně do 22. ledna využili slevové akce, díky níž si Manor Lords zakoupíte za snížených 630 korun.