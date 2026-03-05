„Mám toho dost, nic neskrýváme!“ říká šéf marketingu o konzolových verzích Crimson Desert

Fantasy RPG Crimson Desert to nemá lehké. Marketingová kampaň hru představuje jako zhmotnění dokonalosti a splněných snů milovníků otevřených světů. Před čímž jsou logicky ti cyničtější z nás velmi obezřetní. Tvůrci ze studia Pearl Abyss tak musí neustále vyvracet domněky a falešná obvinění, až marketingovému řediteli došla trpělivost a do skeptiků se opřel.
We're not hiding anything, and I'm sick of having to repeat myself.— Will Powers 🔜 GDC (@WillJPowers) March 4, 2026
I've repeated 100s of times that we'll reveal things ahead of launch to give people adequate time to still preorder the game for themselves. We're saying this openly... Let us cook? Please and thank you. /rant https://t.co/9O67ZQJFne
„Nic neskrýváme a už mě nebaví to pořád opakovat. Nechte nás vařit. Lidé mají právo na informace, aby se mohli rozhodnout, zda hru koupí. To je transparentnost. Ale požadovat informace podle vlastního harmonogramu je nárokování si něčeho, co vám nepřísluší,“ rozohnil se Will Powers na sociálních sítích a Redditu.
Důvodem je údajně fakt, že studio v materiálech a ukázkách představuje hlavně PC verzi a konzolové varianty schválně skrývá, protože nejsou dobře optimalizované. Kvůli tomu padá srovnání s Cyberpunkem 2077, jehož konzolové verze CD Projekt taky neukazoval až do katastrofálního launche.
Kritici upozorňují, že do vydání zbývají necelé tři týdny a na PS5 a Xboxu Series X/S stále není známý ani cílový framerate. Někteří proto odkládají předobjednávku, dokud neuvidí reálné záběry z konzolí. Crimson Desert má vyjít 19. března na výše zmíněné platformy a PC. My můžeme prozradit, že už Crimson Desert hrajeme a recenze bude den před vydáním.