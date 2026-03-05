„Mám toho dost, nic neskrýváme!“ říká šéf marketingu o konzolových verzích Crimson Desert
zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fantasy RPG Crimson Desert to nemá lehké. Marketingová kampaň hru představuje jako zhmotnění dokonalosti a splněných snů milovníků otevřených světů. Před čímž jsou logicky ti cyničtější z nás velmi obezřetní. Tvůrci ze studia Pearl Abyss tak musí neustále vyvracet domněky a falešná obvinění, až marketingovému řediteli došla trpělivost a do skeptiků se opřel.

 „Nic neskrýváme a už mě nebaví to pořád opakovat. Nechte nás vařit. Lidé mají právo na informace, aby se mohli rozhodnout, zda hru koupí. To je transparentnost. Ale požadovat informace podle vlastního harmonogramu je nárokování si něčeho, co vám nepřísluší,“ rozohnil se Will Powers na sociálních sítích a Redditu

Crimson Desert
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Bude Crimson Desert geniální mix, nebo příliš kořeněný guláš?

Důvodem je údajně fakt, že studio v materiálech a ukázkách představuje hlavně PC verzi a konzolové varianty schválně skrývá, protože nejsou dobře optimalizované. Kvůli tomu padá srovnání s Cyberpunkem 2077, jehož konzolové verze CD Projekt taky neukazoval až do katastrofálního launche.

Kritici upozorňují, že do vydání zbývají necelé tři týdny a na PS5 a Xboxu Series X/S stále není známý ani cílový framerate. Někteří proto odkládají předobjednávku, dokud neuvidí reálné záběry z konzolí. Crimson Desert má vyjít 19. března na výše zmíněné platformy a PC. My můžeme prozradit, že už Crimson Desert hrajeme a recenze bude den před vydáním.

Tagy:
Tagy:
fantasy MMORPG pvp
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
