Mafia: Domovina dostane příběhové DLC. Propojí Enza s předělávkou jedničky
zdroj: 2K

Mafia: Domovina dostane příběhové DLC. Propojí Enza s předělávkou jedničky

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 6. 2026 1:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Mafia: Domovina odkazu tuzemské značky ostudu neudělala (recenze) a dovolím si tvrdit, že si fanoušky našla, stejně jako Mafia: Definitive Edition. Pokud se mezi ně řadíte, určitě vám udělá radost oznámení příběhového DLC Muž cti, jež tyto dvě díla v podstatě propojí.

zdroj: 2K

Enzo se v něm už dávno osvědčil jako spolehlivá součást rodiny Torrisiů, proto mu Don svěří poměrně náročný úkol: pomoci mladému Enniovi Salierimu. Toho nedávno po několika letech propustili z vězení a je plný chuti na to, aby si vzal zpátky to, co mu právoplatně patří. A přesně k tomu potřebuje i vás.

Dodatek slibuje dvě nové příběhové kapitoly, kde narazíte na nová prostředí, zbraně a vozidla, přičemž další obsah najdete i v režimu Volné jízdy díky speciálním úkolům a extrémním výzvám. Když navíc budete vysloveně bedliví, s velkou pravděpodobností časem narazíte na nové tajné lokace a sběratelské předměty.

Mafia: Domovina – Muž cti vyjde 14. srpna coby dodatečný placený obsah. Česká lokalizace včetně dabingu přirozeně nebude chybět ani tentokrát, ačkoliv není jisté, kdo se zhostí role mladého Salieriho.

Smarty.cz
Tagy:
mafie akční dlc italská mafie
Zdroje:
2K
Hry:
Mafia: Domovina Mafia: Domovina – Muž cti
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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