Mafia: Domovina dostane příběhové DLC. Propojí Enza s předělávkou jedničky

Mafia: Domovina odkazu tuzemské značky ostudu neudělala (recenze) a dovolím si tvrdit, že si fanoušky našla, stejně jako Mafia: Definitive Edition. Pokud se mezi ně řadíte, určitě vám udělá radost oznámení příběhového DLC Muž cti, jež tyto dvě díla v podstatě propojí.
Enzo se v něm už dávno osvědčil jako spolehlivá součást rodiny Torrisiů, proto mu Don svěří poměrně náročný úkol: pomoci mladému Enniovi Salierimu. Toho nedávno po několika letech propustili z vězení a je plný chuti na to, aby si vzal zpátky to, co mu právoplatně patří. A přesně k tomu potřebuje i vás.
Dodatek slibuje dvě nové příběhové kapitoly, kde narazíte na nová prostředí, zbraně a vozidla, přičemž další obsah najdete i v režimu Volné jízdy díky speciálním úkolům a extrémním výzvám. Když navíc budete vysloveně bedliví, s velkou pravděpodobností časem narazíte na nové tajné lokace a sběratelské předměty.
Mafia: Domovina – Muž cti vyjde 14. srpna coby dodatečný placený obsah. Česká lokalizace včetně dabingu přirozeně nebude chybět ani tentokrát, ačkoliv není jisté, kdo se zhostí role mladého Salieriho.