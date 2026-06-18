Loučení s Assassin's Creed Shadows. Poslední aktualizace propojuje Japonsko s piráty z Resynced
zdroj: Ubisoft

Loučení s Assassin's Creed Shadows. Poslední aktualizace propojuje Japonsko s piráty z Resynced

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

18. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows
Galerie

Ubisoft vydal poslední velkou obsahovou aktualizaci pro Assassin's Creed Shadows a podle všeho nejde jen o rozloučení s dobrodružstvím Naoe a Jasukeho v Zemi vycházejícího slunce. Nový obsah zároveň přímo připravuje půdu pro chystaný remake Assassin's Creed Black Flag Resynced a oba díly tak přímo propojuje.

Aktualizace 1.1.11 přidává novou příběhovou misi Black Tides, která zapojuje události Shadows do širšího konfliktu templářů a navazuje také na příběh Edwarda Kenwaye z Black Flagu. Přístup k misi ale nebude jednoduchý. Hráči musí dokončit hlavní dějovou linku Shadows a navíc splnit i dodatečné questy A Critical Encounter a A Puzzlement.

Assassin’s Creed Shadows
Recenze
Assassin’s Creed Shadows – recenze vyžádaného výletu do Japonska

Black Tides však nejsou jedinou novinkou. Do hry přibývají také nové Animus anomálie, které nabídnou speciální výzvy spojené s širším příběhovým pozadím celé série Assassin's Creed, v teaseru můžeme zahlédnout třeba siluetu Kassandry. Za jejich dokončení získají hráči unikátní kostýmy, zbraně a další odměny.

Další novinkou je režim Domains. Jde o pět speciálních simulací vytvořených Animem, které neexistují v běžném herním světě. Každá obsahuje deset úrovní obtížnosti a je určena pro postavy od úrovně 30 výše. Domains kombinují RPG s bojovými výzvami. Čím vyšší obtížnost hráči zvolí, tím více modifikátorů ovlivní průběh soubojů. Cílem je experimentovat s výbavou a opustit zavedené herní styly.

Exkluzivní odměny získané tímto způsobem nikdy nebudou dostupné v běžném obchodě. Celá aktualizace působí jako návrat k nejpodivnějším a nejvíce sci-fi prvkům série Assassin's Creed.

Smarty.cz
Tagy:
piráti Japonsko remake assassins creed akční adventura
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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