Loučení s Assassin's Creed Shadows. Poslední aktualizace propojuje Japonsko s piráty z Resynced

Ubisoft vydal poslední velkou obsahovou aktualizaci pro Assassin's Creed Shadows a podle všeho nejde jen o rozloučení s dobrodružstvím Naoe a Jasukeho v Zemi vycházejícího slunce. Nový obsah zároveň přímo připravuje půdu pro chystaný remake Assassin's Creed Black Flag Resynced a oba díly tak přímo propojuje.
Aktualizace 1.1.11 přidává novou příběhovou misi Black Tides, která zapojuje události Shadows do širšího konfliktu templářů a navazuje také na příběh Edwarda Kenwaye z Black Flagu. Přístup k misi ale nebude jednoduchý. Hráči musí dokončit hlavní dějovou linku Shadows a navíc splnit i dodatečné questy A Critical Encounter a A Puzzlement.
Black Tides však nejsou jedinou novinkou. Do hry přibývají také nové Animus anomálie, které nabídnou speciální výzvy spojené s širším příběhovým pozadím celé série Assassin's Creed, v teaseru můžeme zahlédnout třeba siluetu Kassandry. Za jejich dokončení získají hráči unikátní kostýmy, zbraně a další odměny.
Další novinkou je režim Domains. Jde o pět speciálních simulací vytvořených Animem, které neexistují v běžném herním světě. Každá obsahuje deset úrovní obtížnosti a je určena pro postavy od úrovně 30 výše. Domains kombinují RPG s bojovými výzvami. Čím vyšší obtížnost hráči zvolí, tím více modifikátorů ovlivní průběh soubojů. Cílem je experimentovat s výbavou a opustit zavedené herní styly.
Exkluzivní odměny získané tímto způsobem nikdy nebudou dostupné v běžném obchodě. Celá aktualizace působí jako návrat k nejpodivnějším a nejvíce sci-fi prvkům série Assassin's Creed.