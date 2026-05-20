Lords of the Fallen II ruší exkluzivitu s Epicem. Vyjdou i na Steamu
zdroj: CI Games

20. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Pokračování soulsovky Lords of the Fallen II má pro vás dobrou zprávu: Zřejmě si ji zahrajete i na Steamu. Studio CI Games totiž podle informací serveru Bankier ukončilo několikaletou exkluzivní smlouvu s Epic Games týkající se PC verze hry, která původně měla vyjít pouze v digitálním obchodě Epicu.

Studio zároveň potvrzuje, že ukončení dohody nijak neovlivní používání technologií od Epicu, včetně Unreal Enginu. To napovídá, že mezi studiem a videoherním gigantem není zlá krev. Lords of the Fallen 2 míří na vydání během letošního roku a navazuje na tři roky starý reboot série.

Ten sice sklidil smíšené reakce kvůli technickým problémům a některým klišé soulslike žánru, ale zároveň si našel solidní fanouškovskou základnu, které pomohla vydatná péče po vydání. Ještě loni například vyšel update 2.0, který do hry přidal třeba co-op, vylepšený souboják a ovládání, které završilo více než padeástku aktualizací.

Pokračování, v čele se šéfem společnosti Markem Tyminskim, se také vyhrazuje vůči politické korektnosti. Vedoucí studia se třeba nechal slyšet, že ženské zbroje budou ve hře pořádně sexy! Já teda upřímně doufám, že Lords of the Fallen II budou v prvé řadě lepší hra. Gotická stylizace ale vypadá skvěle, tak doufejme, že nás čeká méně laciných smrtí a podrazáckých pastí, a více epických bossfightů.

Lords of the Fallen II se letos kromě PC chystá také na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
