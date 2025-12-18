Lords of the Fallen II budou mít spousty sexy žen s vyzývavými oblečky

Bouchněte šampanské, Lords of the Fallen II nebudou politické! Budou ale obsahovat sexy ženy v oděvech ponechávajících jen málo prostoru pro fantazii. Tvůrci z CI Games v čele se šéfem Markem Tyminským tak pokračují v trendu, který nastolili už v předchozí hře, kdy se ostře vyhraňovali proti inkluzi a politické korektnosti některých současných her. Například patchem, který v Lords of the Fallen typ těla A a B vyměnil za „mužský“ a „ženský“.
Tyminski hodlá ve vyhraňování se pokračovat a jako výkladní skříň poslouží Lords of the Fallen II. „Lords II jsou postavení na reálné zpětné vazbě hráčů a je to na první dobrou v posledních dvou trailerech vidět,“ podělil se o svůj názor na sociální síti X, což je velmi zvláštní prohlášení u CGI trailerů, kterým dominuje převážně akce. Hlavně když o hře nevíme takřka nic dalšího.
Na otázku, jestli ve hře budou atraktivní ženy v odhalující zbroji, pak odpověděl jednoduše: „Ano“. Dobrá, fér pro všechny, kteří se chtějí na virtuální krasotinky dívat nebo za ně hrát. Nejen já, ale dle reakcí na internetu i velká část publika, bychom především uvítali, aby Lords of the Fallen II byly lepší soulsovka než jednička, která moc nepochopila, v čem spočívá lákadlo žánru a zaměňuje vymazlenou obtížnost s řadou laciných, nečekaných a neférových smrtí.
Vymezování se politickým narativům jistě může ke hře přilákat lidi, kteří dnem i nocí kulturní války prožívají a cítí se jimi ohroženi. Otázka, jestli jich v hlasité menšině bude dost. Třeba takový Wuchang: Fallen Feathers má taky sexy ženy a velmi odhalující módu, k propagaci to ale nepotřeboval, protože je to v prvé řadě výborná hra. Jen dle statistik na Steamu je asi třikrát populárnější než Lords of the Fallen.
Ve výsledku jsou totiž nějaké dlounohé a vnadné holky druhotné vedle soubojáku, hratelnosti a celkového designu. Tak snad se CI Games soustředí i na tyhle věci vedle výstřihů, aby Lords of the Fallen II byly výrazně lepší než předchůdce. Hra má vyjít někdy příští rok na PC, PS5 a Xbox Series X/S.