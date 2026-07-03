Loňský remaster Warhammer 40,000: Space Marine míří zřejmě i na PS5 a Switch 2

Loňský remaster akční řežby Warhammer 40,000: Space Marine při svém vydání dorazil pouze na PC a Xbox Series X/S. Modernizovaná verze od studia Relic Entertainment zřejmě dospěla ke konci své časové exkluzivity a měla by zamířit i na další platformy.
O možné existenci verzí pro PlayStation 5 a Nintendo Switch 2 nás zpravila americká ratingová organizace ESRB, která ve svých záznamech uváděla Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition pro obě zmíněné platformy. Krátce nato zmínky o PS5 a Switch 2 ze stránky zmizely, ale internet nezapomíná.
Díky archivovaným verzím webu se podařilo potvrdit, že se nové platformy v databázi v posledních dnech skutečně objevily, a nabízí se vysvětlení, že ratingová organizace zveřejnila informace dříve, než měl vydavatel v úmyslu. Po oficiálním oznámení by se položky měly do databáze opět vrátit.
Původní konzolová exkluzivita pro Xbox přitom od začátku působila poněkud zvláštně. Master Crafted Edition vyšla loni v červnu, necelý měsíc po svém oznámení, a od prvního dne byla součástí předplatného Game Pass, což ovšem obvykle neznamená, že by na konkurenčních platformách měla chybět.
Případné nové verze zároveň dostávají šanci napravit poměrně pošramocenou reputaci remasteru. Na Steamu si Master Crafted Edition těsně po vydání vysloužila převážně negativní uživatelské hodnocení kvůli ceně a obsažení původních i zbrusu nových chyb. Ačkoliv se situace od té doby mírně zlepšila na smíšenou úroveň, pořád nejde o přijetí, v jaké by tvůrci asi doufali. Pokud porty remasteru na ostatních konzolích skutečně vyjdou, budou mít příležitost přesvědčit nové publikum - snad ve výrazně lepší kondici než loni.