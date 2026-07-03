Loňský remaster Warhammer 40,000: Space Marine míří zřejmě i na PS5 a Switch 2
zdroj: Saber Interactive

Loňský remaster Warhammer 40,000: Space Marine míří zřejmě i na PS5 a Switch 2

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3. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Warhammer 40,000: Space Marine
Warhammer 40,000: Space Marine
Warhammer 40,000: Space Marine
Galerie

Loňský remaster akční řežby Warhammer 40,000: Space Marine při svém vydání dorazil pouze na PC a Xbox Series X/S. Modernizovaná verze od studia Relic Entertainment zřejmě dospěla ke konci své časové exkluzivity a měla by zamířit i na další platformy.

O možné existenci verzí pro PlayStation 5 a Nintendo Switch 2 nás zpravila americká ratingová organizace ESRB, která ve svých záznamech uváděla Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition pro obě zmíněné platformy. Krátce nato zmínky o PS5 a Switch 2 ze stránky zmizely, ale internet nezapomíná.

zdroj: Focus Entertainment

Díky archivovaným verzím webu se podařilo potvrdit, že se nové platformy v databázi v posledních dnech skutečně objevily, a nabízí se vysvětlení, že ratingová organizace zveřejnila informace dříve, než měl vydavatel v úmyslu. Po oficiálním oznámení by se položky měly do databáze opět vrátit.

Původní konzolová exkluzivita pro Xbox přitom od začátku působila poněkud zvláštně. Master Crafted Edition vyšla loni v červnu, necelý měsíc po svém oznámení, a od prvního dne byla součástí předplatného Game Pass, což ovšem obvykle neznamená, že by na konkurenčních platformách měla chybět.

Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition
Novinky
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Případné nové verze zároveň dostávají šanci napravit poměrně pošramocenou reputaci remasteru. Na Steamu si Master Crafted Edition těsně po vydání vysloužila převážně negativní uživatelské hodnocení kvůli ceně a obsažení původních i zbrusu nových chyb. Ačkoliv se situace od té doby mírně zlepšila na smíšenou úroveň, pořád nejde o přijetí, v jaké by tvůrci asi doufali. Pokud porty remasteru na ostatních konzolích skutečně vyjdou, budou mít příležitost přesvědčit nové publikum - snad ve výrazně lepší kondici než loni.

Smarty.cz
Tagy:
Warhammer 40,000 mariňák remaster Space Marine
Zdroje:
ESRB
Hry:
Warhammer 40,000: Space Marine
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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