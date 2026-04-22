Loňská indie hitovka Ball X Pit dostane masivní porci obsahu s novými kuličkami i ohýbaní času

Roguelie bullet hell Ball x Pit se dočká další injekce návykové medicíny. The Shadow Update, který dorazí už 27. dubna, přináší zatím největší balík novinek. Hra začne doslova ohýbat čas.
Pokud jste zatím se skvělou indie hrou neměli tu čest, tak vaším cílem je po vzoru Arkanoidu rozbíjet kuličkami protivníky. Do hry promlouvají samozřejmě různé druhy nepřátel, ale i speciálních kuliček s různými efekty a schopnostmi. Za úspěšné zdolání úrovní pak získáváte plánky budov, které zužitkujete při budování vlastní vesnice, čímž si odemykáte další dovednosti, ale i nové postavy s různými inheretními vlastnostmi.
Nový update přidá rovnou dvě postavy s výrazně odlišným stylem hraní. Tunneller je odolný horník, jehož střely obíhají obrazovku a vrací se z opačné strany, zatímco Tiptoer představuje křehkého, ale smrtícího nindžu, který se dokáže držet mimo pozornost nepřátel za cenu nižšího zdraví a útoku.
Hlavní roli ale hrají nové koule, kterých update přidává hned jedenáct. Některé zpomalují nepřátele a postupně je paralyzují, jiné zastavují čas nebo dokonce zmrazí celé bojiště. Další varianty sází na průraznost, výbušné efekty nebo teleportaci po zásazích. Výsledkem je ještě větší prostor pro experimentování s buildy a extra silné synergie a kombinace.
Vedle toho přichází i čtyři nové pasivní schopnosti, které mají dát hráčům větší kontrolu nad tím, jak si stavět vlatní účinný build. Oproti novým kuličkám působí konzervativněji, ale reagují na časté požadavky komunity po hlubším systému vylepšení. Například Full Metal Rapier škáluje poškození vašich projektilů podle množství ostatních kuliček na obrazovce. Arrow of Fate vás zase činí imunní vůči střelám, a navíc při každém zásahu vypustí hromadu malých kuliček směrem k protivníkům.
Praktickou novinkou bude i budova Guildhall, která umožní přehazovat dříve zvolené upgrady postavy, a tím napravit špatná rozhodnutí během runu. Ball x Pit vyšlo loni v říjnu na PC, PS5, Xbox Series X/S a obě generace Nintenda Switch.