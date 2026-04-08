Lidé zkoušejí vlastní průlet kolem Měsíce. Zájem o Kerbal Space Program roste
zdroj: Private Division

Lidé zkoušejí vlastní průlet kolem Měsíce. Zájem o Kerbal Space Program roste

8. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jak mohou skutečné události zasáhnout do videoher, ukazuje vesmírný simulátor Kerbal Space Program. Nečekaný návrat na výsluní podle dat ze SteamDB ukazuje na raketový nárůst hráčů, kteří se ke hře vracejí v nejvyšším počtu od vydání v roce 2015. V posledních letech hříčku s propracovanou simulací aerodynamiky a pohybů vesmírných objektů hrály zhruba 3000 hráčů současně, v posledních dnech ale jejich počet vystoupal na téměř 12 tisíc. Rekord stále drží den vydání, kdy se do vesmíru pokusilo podívat přes 19 tisíc hráčů a hráček.

Titul se začal navíc přibližovat hranici stovky nejhranějších her na Steamu. Na projekt, který má nejlepší léta dávno za sebou, jde o velmi slušný výkon. Důvod obnoveného zájmu o více než deset let starou hru je poměrně jasný. Velký podíl na něm má mise Artemis 2 od NASA, která znovu podnítila zájem o dobývání vesmíru a kosmonautiku.

Kerbal Space Program 2
Na komunitních fórech i Redditu se objevuje řada příspěvků od lidí, kteří se ke Kerbalu vrátili právě kvůli této misi. Někteří si dokonce snaží průběh letu simulovat přímo ve hře, staví vlastní verze raket a testují trajektorie kolem Měsíce. Ve hře rezonuje také nedávný sci-fi snímek Spasitel, podle kterého zase hráči staví vesmírnou loď Hail Mary. Jak jeden z hráčů popsal, dokázal bez problémů napodobit let i návrat – jen zapomněl přidat padáky.

Další hráči zmiňují, že sledování živého přenosu Artemis v nich znovu probudilo chuť hrát. Kombinace reálné kosmické mise, seriálů o vesmíru a samotného Kerbal Space Programu tak pro mnohé vytvořila ideální vesmírnou náladu. Někdy prostě stačí reálná událost, aby starší hra znovu vystřelila mezi sledované tituly.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
