„Lidé milují překvapení,“ žádá Valve soud, aby smetl ze stolu obvinění z podněcování ke gamblingu
21. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Valve  momentálně čelí hned několika žalobám v různých státech. Například se brání žalobě ze strany státu New York kvůli loot boxům v Counter-Strike 2 a ve svém novém podání vytahuje poměrně netradiční argument: otevírání beden prý není hazard, ale něco jako sbírání baseballových kartiček.

Žalobu podala generální prokurátorka Letitia James, která tvrdí, že děti i dospělí v Counter-Striku ilegálně hazardují skrze nákup klíčů a otevírání beden s náhodnými skiny. Valve ale namítá, že hráči vždy dostanou přesně to, za co zaplatili – tedy jeden skin z dané kolekce – a podle firmy tak nejde o klasickou sázku ani hazardní transakci.

Právníci Valve zároveň zdůrazňují, že skiny nejsou peníze ani majetek ve smyslu zákona o hazardu. Přestože mají pro hráče subjektivní hodnotu a často se přeprodávají za vysoké částky, podle firmy to samo o sobě nestačí k označení loot boxů za gambling. Právě proto Valve přirovnává celý systém k baseballovým kartičkám, sběratelským figurkám nebo překvapením v cereáliích a Happy Mealech. „Lidé mají rádi překvapení,“ stojí přímo v dokumentech.

Žaloba ale upozorňuje hlavně na sekundární trh, kde se některé skiny prodávají za obrovské částky. Valve kontruje tím, že stejně funguje i trh se sběratelskými kartami a nikdo přece neoznačuje balíčky baseballových kartiček za nelegální hazard. Firma dokonce zašla tak daleko, že argumentovala příklady typu hračky v cereáliích a označila výklad žaloby za nesmyslný. Cílem firmy je žalobu smést úplně ze stolu.

New York přitom po Valve nechce jen pokutu. Stát usiluje i o zákaz prodeje loot boxů v budoucnu a požaduje trojnásobek údajného zisku, který firma díky systému získala.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
