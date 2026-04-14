Léto ve znamení Kingdom Come. Uskuteční se koncerty i fanouškovské srazy

Kingdom Come: Deliverance II je fenomén, který Českou republiku zase jednou zapsal na světovou mapu a vytvořil ohromné zástupy fanoušků. I proto vznikl projekt Kingdom Come: Deliverance Live, jehož autoři v uplynulých letech přichystali řadu speciálních akcí, určených nejen pro herní publikum, ale i pro milovníky hudby a historie. A jelikož všechny byly úspěšné, budou v jejich pořádání pokračovat i letos.
Jen na letní měsíce se chystá hned pět zajímavých akcí, na které můžete vycestovat. Sezónu 13. června otevře už čtvrté setkání komunity Kingdom Come: Deliverance v Ratajích nad Sázavou. Účastníci si prohlédnou hrad Pirkštejn, podívají se na pořádnou melu v rámci mezinárodního turnaje Buhurt, utiší hlad po hazardu ve výročním kostkovém turnaji a poslechnou si libé středověké i herní tóny kapely Sukuba Ensemble. A přirozeně nebudou chybět ani někteří z vývojářů či vývojářek, herci nebo doprovodný merch.
Milovníci dechberoucí architektury a skvělé hudby se mezitím mohou těšit na 11. července, kdy se v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře odehraje odpolední a večerní koncert s výběrem ze soundtracku druhého dílu. Symfonický orchestr a velký pěvecký sbor pod taktovkou autora hudby Jana Valty rozezní monumentální gotické prostředí, což slibuje úžasný zážitek. Nepříjemnou zprávou ale je, že vstupenky jsou v tuto chvíli už vyprodané.
Naopak ještě několik vstupenek najdete na koncert v Českém Krumlově. Koná se 1. srpna v prostorách místního historického pivovaru, což je poměrně sympatická náhrada za zmíněný chrám. Taktovky se znovu ujme přímo Jan Valta, přičemž rázem půjde o podobnou akci, jakou byl loňský pražský koncert, takže se symfonický zvuk bude dynamicky prolínat s video sekvencemi ze hry. Atmosféru navíc umocní hudební uskupení Bakchus. Nejlevnější vstupenky vás vyjdou na 990 korun, ale najdou se i VIP místa za 2 990 Kč.
Kdybyste náhodou byli z Moravy a nechce se vám cestovat do Čech, podobný koncert si 17. srpna užijete i v Brně. Uskupení se v tomto případě podívá na hrad Špilberk, který znovu rozezní celý orchestr. Vstupenky na tuto akci zatím ještě nejsou v prodeji.
Poslech libých tónů samozřejmě není pro každého, proto nebude chybět ještě jedna alternativní akce, kde hudba nebude hrát hlavní roli. 15. srpna se vrátí oficiální Kingdom Come: Deliverance Fanfest s druhým ročníkem. Opět se uskuteční v obci Malešov a její tvrzi. Znovu se zde potkají dějiny s virtuálním světem, aby se mohli sjet fanoušci z celého světa a vyjádřit lásku své oblíbené videohře.
Program Fanfestu organizátoři zatím drží pod pokličkou, ale očekávejte zajímavé přednášky, účast předních tvůrců a tvůrkyň, dobré pivo a různé zajímavé aktivity včetně pásma koncertů v krásném středověkém prostředí. A jestli bude letošní akce jen z poloviny tak příjemná jako první ročník, rozhodně se máte na co těšit.