Léto ve znamení Kingdom Come. Uskuteční se koncerty i fanouškovské srazy
zdroj: Warhorse

14. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance II je fenomén, který Českou republiku zase jednou zapsal na světovou mapu a vytvořil ohromné zástupy fanoušků. I proto vznikl projekt Kingdom Come: Deliverance Live, jehož autoři v uplynulých letech přichystali řadu speciálních akcí, určených nejen pro herní publikum, ale i pro milovníky hudby a historie. A jelikož všechny byly úspěšné, budou v jejich pořádání pokračovat i letos.

Jen na letní měsíce se chystá hned pět zajímavých akcí, na které můžete vycestovat. Sezónu 13. června otevře už čtvrté setkání komunity Kingdom Come: Deliverance v Ratajích nad Sázavou. Účastníci si prohlédnou hrad Pirkštejn, podívají se na pořádnou melu v rámci mezinárodního turnaje Buhurt, utiší hlad po hazardu ve výročním kostkovém turnaji a poslechnou si libé středověké i herní tóny kapely Sukuba Ensemble. A přirozeně nebudou chybět ani někteří z vývojářů či vývojářek, herci nebo doprovodný merch.

Milovníci dechberoucí architektury a skvělé hudby se mezitím mohou těšit na 11. července, kdy se v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře odehraje odpolední a večerní koncert s výběrem ze soundtracku druhého dílu. Symfonický orchestr a velký pěvecký sbor pod taktovkou autora hudby Jana Valty rozezní monumentální gotické prostředí, což slibuje úžasný zážitek. Nepříjemnou zprávou ale je, že vstupenky jsou v tuto chvíli už vyprodané.

Naopak ještě několik vstupenek najdete na koncert v Českém Krumlově. Koná se 1. srpna v prostorách místního historického pivovaru, což je poměrně sympatická náhrada za zmíněný chrám. Taktovky se znovu ujme přímo Jan Valta, přičemž rázem půjde o podobnou akci, jakou byl loňský pražský koncert, takže se symfonický zvuk bude dynamicky prolínat s video sekvencemi ze hry. Atmosféru navíc umocní hudební uskupení Bakchus. Nejlevnější vstupenky vás vyjdou na 990 korun, ale najdou se i VIP místa za 2 990 Kč.

Kdybyste náhodou byli z Moravy a nechce se vám cestovat do Čech, podobný koncert si 17. srpna užijete i v Brně. Uskupení se v tomto případě podívá na hrad Špilberk, který znovu rozezní celý orchestr. Vstupenky na tuto akci zatím ještě nejsou v prodeji.

Poslech libých tónů samozřejmě není pro každého, proto nebude chybět ještě jedna alternativní akce, kde hudba nebude hrát hlavní roli. 15. srpna se vrátí oficiální Kingdom Come: Deliverance Fanfest s druhým ročníkem. Opět se uskuteční v obci Malešov a její tvrzi. Znovu se zde potkají dějiny s virtuálním světem, aby se mohli sjet fanoušci z celého světa a vyjádřit lásku své oblíbené videohře.

Program Fanfestu organizátoři zatím drží pod pokličkou, ale očekávejte zajímavé přednášky, účast předních tvůrců a tvůrkyň, dobré pivo a různé zajímavé aktivity včetně pásma koncertů v krásném středověkém prostředí. A jestli bude letošní akce jen z poloviny tak příjemná jako první ročník, rozhodně se máte na co těšit.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
