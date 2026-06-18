Lesní survival od tvůrce PUBG neuspěl. Rozdává jej zdarma a majitelům vrací peníze

Experimentální survival Prologue: Go Wayback! od tvůrce PUBG končí nečekaně brzy. Necelý rok po vstupu do předběžného přístupu opouští Early Access, ale ne proto, že by byla dokončená. Vývojáři naopak oznámili definitivní ukončení vývoje.
Studio založené tvůrcem PUBG Brendan Greene už dříve potvrdilo propouštění a zastavení prací na projektu. Nyní přichází poslední aktualizace, po které už hra nedostane žádný další obsah. Vývojáři vysvětlují, že ponechat titul v režimu předběžného přístupu bez pokračujícího vývoje by bylo vůči hráčům nefér.
„Nepřipadalo nám správné nechat hru v early accessu, když ji už nemůžeme dále vyvíjet,“ uvedlo studio. Současně s ukončením vývoje je hra trvale zdarma na Steamu a každý si ji nyní může přidat do své knihovny. Ještě zajímavější je přístup k hráčům, kteří si titul koupili během předběžného přístupu.
Majitelé hry mohou požádat o vrácení peněz bez ohledu na počet odehraných hodin, datum nákupu nebo délku vlastnictví hry. Refundace budou dostupné až do 17. srpna. Po vrácení peněz hra zmizí z knihovny Steamu, hráči si ji ale mohou okamžitě znovu přidat zdarma.
Cílem v Prologue: Go Wayback! je nalézt meteorologickou stanici ve zhruba 62 km2 rozlehlé krajině, která se každou novou hru procedurálně generuje, takže žádné dva průchody nejsou stejné. V cestě vám nepomáhají žádné ukazatele, ale skutečná navigace. Prologue měl původně sloužit jako mnohem víc než jen samostatná hra. Projekt fungoval také jako testovací platforma pro technologii Melba, kterou PlayerUnknown Productions vyvíjí pro generování procedurálních světů v měřítku celé Země.
Přestože Prologue: Go Wayback! končí, poslední aktualizace přidává několik novinek. Hráči dostanou nové stezky a cesty v krajině, mobilní meteorologické přístroje a vylepšení systémů vaření, osvětlení, mlhy, oblačnosti a dalších herních mechanik. Vývoj samotného enginu bude pokračovat i nadále, i když ve výrazně menším týmu. Zájemci si mohou technologii vyzkoušet prostřednictvím bezplatného projektu Preface: Undiscovered World.