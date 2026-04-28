Leonovi z Resident Evilu byl skutečně vzorem francouzský film z roku 1994
Leonovi z Resident Evilu byl skutečně vzorem francouzský film z roku 1994

28. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Jedna z dlouholetých fanouškovských teorií kolem Resident Evilu se po dlouhých letech konečně potvrdila. Ikonický hrdina Leon S. Kennedy své jméno skutečně získal podle filmu Leon od Luca Bessona s Jeanem Renoem v hlavní roli.

Potvrdil to sám Hideki Kamija, který je podepsaný pod Resident Evilem 2. Při vymýšlení jména pro hlavní postavu společně s tvůrcem série Šindžim Mikamim prý padlo několik návrhů, které Mikami odmítl. „Tak proč nepoužijeme jméno z toho filmu, který jsem teď viděl?“ ptal se prý nakonec Kamija po zhlédnutí snímku Leon. Na to Mikami odvětil: „Jo, to funguje,“ a zbytek už je dávná historie?

Resident Evil Requiem
Spojitostí mezi francouzským akčňákem o nájemném vrahovi a herním survival hororem je přitom víc než jen samotné jméno jednoho z protagonistů. V různých dílech série se dlouhodobě objevuje obtížnost Professional, v Resident Evil 4 si pak zastřílíte z pistole Matilda, kterou fanoušci spojují s postavou Mathildy z filmu. Tuhle konkrétní referenci ale Kamija už nepřipisuje sobě, ale jiným vývojářům z Capcomu.

Leon se mezitím stal jednou z hlavních tváří série, zejména díky své roli ve čtvrtém díle a remacích. Naposledy se objevil v letošním Resident Evil Requiem, kde se po letech vrací do Raccoon City. Hra se navíc stala nejrychleji prodávaným dílem série. Potvrzení původu Leonova jména ukazuje, jak velký vliv mohou mít i zdánlivě nenápadné inspirace.

apokalypsa zombie horor akční resident evil
Capcom
Resident Evil 4 Resident Evil Requiem
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
