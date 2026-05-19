Lego Batman působí jako nástupce série Arkham. Na hře spolupracovalo i Rocksteady

Oslava života Temného rytíře v kostičkové podobě vychází za tři dny (dnes pro majitele deluxe edicí) a Lego Batman: Legacy of the Dark Knight podle všeho sbírá ze zahraničních webů skvělé známky. Prý jde o nejlepší Lego hru poslední doby, která se hraje podobně jako velké hry s Batmanem z trilogie Arkham. Není se čemu divit, když na projekt dohlíželo samo Rocksteady.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight očividně nevznikal jen pod taktovkou TT Games. Podle závěrečných titulků totiž na hře spolupracovali i vývojáři z Rocksteady Studios (děkujeme VGC). Zahraniční recenze už teď kostičkového Batmana přirovnávají právě k arkhamovským hrám a označují ho za důstojného nástupce jejich stylu. Jak se ukazuje, nešlo jen o inspiraci a poctu. V titulcích hry se objevují zhruba dvě desítky zaměstnanců Rocksteady, včetně producentů a programátorů.
Vedle Rocksteady pomáhali také Warner Bros. Games Montréal, kteří jsou podepsaní pod Batman: Arkham Origins a Gotham Knights. Všechny firmy stejně jako TT Games spadají pod Warner Bros., takže podobná spolupráce není šokující. Spíše dokazuje, že vytvoření odkazu Batmana brali skutečně vážně a přizvali všechny důležité, kteří mají k netopýřímu muži co říct.
Podle šéfa vývoje Jonathana Smithe jde navíc o běžnou praxi. Studia si navzájem pomáhají a sdílejí zkušenosti napříč projekty, což je jedna z výhod fungování pod jednou značkou. Pro fanoušky Batmana je to důležitá informace, protože série Arkham si vybudovala obrovské jméno a fakt, že se na novém Lego Batmanovi podíleli lidé z Rocksteady, může částečně vysvětlovat, proč hra působí mnohem „arkhamověji“ než předchozí Lego adaptace.
My se každopádně těšíme, až do Gothamu zavítame, protože české herní weby své klíče zatím neobdržely, takže si na recenzi musíme ještě počkat.