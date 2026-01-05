Legendární Heroes 3 dostávají nový hrad. Přivítá mamuty, jotuny a sněžné elfy

Milovníci Heroes of Might and Magic III si dnes už asi těžko představí nainstalovanou verzi své oblíbené strategie bez komunitního rozšíření Horn of the Abyss. Projekt řešící téměř všechny problémy původní hry a přidávající slušné množství obsahu dělá ze hry skvěle odladěnou legendu, která na konci roku 2025 dostala další dárek.
Nadšenci, jenž za projektem stojí, vydali aktualizaci 1.8.0 a s ní i v pořadí třetí novou frakci/hrad Bulwark. Navazuje na předchozí piráty z Cove i steampunkové snaživce z Factory, kdy opět platí, že nováčci jsou plynule zasazeni do místního světa a nastolené fantazijní mytologie.
Bulwark udělá radost hlavně milovníkům sněhu a zimy. Domov sněžných elfů se odkazuje na severskou estetiku plnou zavátých cest i run. Právě runy jsou unikem frakce, která skrze ně získá bonusy do obrany, útoku i rychlosti, aby vaši svěřenci na bitevním poli fungovali o trochu efektivněji.
Zmrzlému prostředí odpovídají i jednotky, mezi nimiž kromě zmíněných eflů najdete i sněžné muže, thursary či mamuty. Nováčci excelují převážně v obraně, což reflektují jejich schopnosti a statistiky. Do vínku dostanete teleportaci jednotek i možnosti pasivního příjmu.
Nový hrad nejlépe vyzkoušíte v novém scénáři Ice Assault, ale také s nimi vyjedete do jiných map, včetně těch komunitních. Ty by díky rozšířenému editoru měly být dynamičtější především skrze rozšířený systém události. Příznivci příběhů ale nemusí smutnit, v průběhu roku nás za Bulwark ještě čeká příběhová kampaň.
Poslední verzi Horn of the Abyss si stáhnete na oficiálních stránkách. Modifikace je už také dostupná na platformě GOG, kde k jejímu hraní stačí vlastnit kopii Heroes of Might and Magic III. Vše bez dodatečných komplikací a obstrukcí.