Legendární Fumito Ueda se po dekádě vrací. Gen Atlas slibuje obří roboty i nečekanou akci

Fumito Ueda je legenda, o níž snad každý hráč alespoň jednou slyšel. Mysl stojící za legendárními adventurami ICO a Shadow of the Colossus se nesmazatelně zapsala do historie nejen svými hrami, ale také trpělivým přístupem k vývoji. Novou hru tak se svým týmem představuje dlouhých deset let po vydání The Last Guardian, přesto s ní dokáže překvapit.
Pracovní název Project Robot se přetavil do oficiálního jména gen Atlas, pod nímž se očekávaně skrývá adventura, která ale nečekaně přidává výrazné akční prvky. Podíváte se na opuštěnou planetu, na níž se nachází monumentální stavby, měnící se oceán a stopy dávné civilizace. Tyto kulisy prozkoumáte společně s obřím robotem, na něhož poměrně brzy narazíte.
První ukázka dává jasně najevo, že Ueda znovu sází především na průzkum poutavého světa, silnou atmosféru a zajímavě vystavěný příběh. Zároveň ale půjde o jeho nejambicióznější hru, protože do rovnice nemíhá jen akci, ale také otevřený svět, díky němuž máte volné pole působnosti.
„Doufáme, že vám přineseme zážitek, který ve vás vyvolá chvíle tichého úžasu a nadšeného objevování,“ přeje si tvůrce společně s jeho týmem z genDesign.
Gen Atlas prozatím nemá stanovené datum vydání, jisté jsou ale platformy. Akční adventura zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jelikož je vydavatelem Epic Games, na počítačích se dá počítat minimálně s časovou exkluzivitou pro Epic Games Store.