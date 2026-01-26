Legenda Metroidu odchází. Po téměř 40 letech v Nintendu končí producent Kensuke Tanabe

Posledních několik let se v herním průmyslu nese ve znamení odchodů, krachů i nedobrovolného zmenšování týmů z nejrůznějších důvodů – financemi a nezdary her začínaje, důrazem na AI konče. Vedle těchto často bolestivých změn se ale občas objeví i odchody, které nepůsobí hořce, ale spíš přirozeně. Přesně takový případ nyní hlásí Nintendo.
Na základě rozhovoru pro magazín Nintendo Dream, který se ojbevil na čínské sociální síti Weibo, potvrzuje svůj odchod Kensuke Tanabe, dlouholetý producent série Metroid (děkujeme VGC). Ten uvedl, že Metroid Prime 4: Beyond bude jeho poslední hrou. Pomyslné žezlo má následně převzít jeho chráněnka Risa Tabata, zkušená producentka, která se podílela už na úplně prvním Metroid Prime pro GameCube.
„Potvrzuji, že se už nebudu podílet na dalším vývoji série. Zda vznikne pokračování, zatím není jisté, ale upřímně doufám, že jednoho dne budou paní Tabata a Retro Studio schopní tento příběh dokončit a uzavřít,“ nechal se slyšet.
Tanabe ve firmě pracoval téměř 40 let. Prvním titulem, na němž se podílel, byl Super Mario Bros. 2 z roku 1987. Postupně se vypracoval mezi nejvlivnější producenty společnosti, kromě Metroidu se podepsal i pod projekty jako Luigi's Mansion. Metroid Prime 4: Beyond je mezitím prvním dílem ze ságy se Syluxem, jehož vývoj nakonec trval déle, než se předpokládalo, takže ji musí dokončit někdo jiný.
Tanabe ale není jedinou výraznou osobností, která v poslední době z Nintenda odchází. Podle informací z osobního profilu odešel v červenci loňského roku do důchodu také Hideki Konno (děkujeme GameRant). Ten rovněž ve firmě působil téměř 40 let, zásadně se zapsal do historie značek jako Mario Kart, Yoshi's Island nebo hardwaru Nintendo 3DS. Poslední hra, kterou vedl, byl právě původní Luigi's Mansion v roce 2001, nicméně i poté byl nedílnou součástí společnosti.
Odchod obou klíčových postav tak bude pro Nintendo s největší pravděpodobností znamenat významnou generační obměnu. Do popředí se dostanou mladší zaměstnanci, což může firmě v dlouhodobém horizontu prospět. Navíc to nejsou jediná podobná škatulata, americká pobočka firmy nedávno zaznamenala změnu ve vedení poté, co odešel dosavadní šéf Doug Bowser, který se přesunul do Hasbra.