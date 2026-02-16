Legacy of Kain nakonec žije. Upírská značka se vrátí dalším remasterem a s novou hrou

Prosincové škrty v Eidosu zjevně neohrozily plány na znovuoživení Legacy of Kain, které se na konci roku 2024 opětovně připomnělo povedeným remasterem prvních dvou dílů. Navazuje na něj rovnou dvojice projektů, kde v jednom znovu prožijete doposud poslední kapitolu, aby ta druhá otevřela novou.
Legacy of Kain: Defiance Remastered je moderní předělávkou hry z roku 2003, kde se vrátíte do temného světa Nosgoth, tentokrát v kůži Kaina i Raziela. Dva protagonisté přichází s rozdílnými úhly pohledu, ale také schopnostmi, čímž ovlivňují boj i příběh.
Znovu se vydáte na průzkum zničených měst, prastarých chrámů a pevností, kde kromě nepřátel číhají hádanky založené na prostředí i řada tajemství. Díky remasteru si dobrodružství užijete v novém HD kabátci, aby zážitek lépe odpovídal moderním standardům. Preferujete-li ovšem původní vizuál, nebude chybět přepínač, kterým si ho můžete vrátit. Kromě toho úpravami prošlo ovládání a kamera. K tomu přibývá fotomód, nové skiny a několik ztracených úrovní.
Legacy of Kain: Defiance Remastered hodlá být sympatickým balíčkem pro fanoušky, kteří za něj dají 24,99 eur, případně 29,99 za deluxe variantu s přístupem k demoverzi pro zrušené Legacy of Kain: The Dark Prophecy. Nostalgický návrat se vydává na PC, PlayStation, Xbox i Switch.
Jakmile se znovu projdete svými vzpomínkami, pomalu si tesáky začnete ostřit na novinku, kterou bude prequel Legacy of Kain: Ascendance. Odbočka se odehrává ještě před prvním dílem, nicméně se chopíte nejen Kaina a Raziela, ale také upírky Elaleth.
Studio Bit Bot Media se rozhodlo jít cestou 2D akční skákačky, založené na vertikálním pohybu, plynulém boji a důrazu na postupné osvojování jednotlivých mechanismů. Kombinuje animované filmečky s pixelartovými scenériemi, které vás zavedou do minulosti rozpadajícího se světa a rozbitých časových linií.
Fanoušky série potěší, že se ke svým rolím vrací známé hlasy Michaela Bella, Simona Templemana, Richarda Doylea a Anny Gunn. Zdali bude Legacy of Kain: Ascendance sympatickou jednohubkou, zjistíte už 31. března na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch za 19,99 eur.