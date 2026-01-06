Lednová nabídka PlayStation Plus: Skvělé závody i plošinovka od Warrena Spectora
zdroj: Electronic Arts

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

6. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Trojice her z lednové nabídky PlayStation Plus Essential září barvami, které si můžete v rámci nejnižší úrovně předplatného přidat ode dneška do knihovny. Hlavním tahákem je zatím poslední díl závodní série Need for Speed Unbound, dále pak remake kreslené plošinovky Disney Epic Mickey: Rebrushed a nakonec survivalový sandbox Core Keeper.

Je dobré podotknout, že nabídka moc necílí na masy. Po prohlášení Sony, že z měsíční nabídky her budou mizet tituly z PS4, možná hráči čekali nějaké pecky na současný hardware, místo toho dostáváme remake hry z roku 2010, pixelartový survival a sice bezva NfS, které je ale do 8. ledna v PS Store ve slevě a pořídíte jej v kompletní edici za necelé tři stovky. To jen tak na okraj, a teď už k samotným hrám.

Need for Speed Unbound
Recenze
Need for Speed Unbound – recenze velkého návratu na výsluní

Nejnovější díl série Need for Speed z roku 2022 vás staví na úplné dno žebříčku a nutí vyškrábat se až na samotný vrchol ilegální závodní scény ve městě Lakeshore. Kampaň pro jednoho hráče i samostatný multiplayer nabízí desítky hodin zběsilého závodění, kde nejde jen o rychlost, ale i o schopnost improvizovat, mizet hlídkám a chytře si vybírat závody. Týdenní kvalifikace vás postupně přibližují k ultimátní výzvě místního undergroundu. V garáži si skládáte flotilu pečlivě vyladěných aut, která nejsou jen nástrojem k vítězství, ale i vizitkou stylu.

V Disney Epic Mickey: Rebrushed se vydáváte do Pustiny, podivného království plného opuštěných postav, nedokončených nápadů a alternativní historie studia Disney. Jde o moderně pojatý remake 3D plošinovky, kterou navrhoval legendární Warren Spector. Barvou a štětcem obnovujete prostředí, napravujete chyby minulosti a vracíte světu život, zatímco ředidlo umožňuje věci mazat, měnit jejich podobu a odhalovat skryté cesty. Každé rozhodnutí má dopad na podobu světa i chování jeho obyvatel. Sbíráte tematické odznaky a procházíte úrovně inspirované klasickými animovanými filmy i krátkými groteskami.

zdroj: THQ Nordic

Core Keeper je potom sandboxový survival pro jednoho až osm lidí, který kombinuje těžbu surovin, stavění základny a postupné odhalování obřího podzemního světa. Sbíráte relikvie, vyrábíte stále pokročilejší nástroje, rozvíjíte schopnosti své postavy a postupně se střetáváte s legendárními Titány. Vedle průzkumu se staráte o zahradu, rybaříte v neznámých vodách, vaříte z desítek receptů a chováte zvířata. Svět se neustále mění a reaguje na vaše rozhodnutí, zatímco záhadné jádro v centru všeho slibuje odpovědi i nové hrozby.

Výše zmíněnou trojici si můžete do svých knihoven zařadit do 2. února.

Tagy:
Závodní multiplayer sandbox plošinovka kooperace arkáda Need for Speed (série) pixel art Disney farmaření indie hra remaster crafting Mickey Mouse
Zdroje:
PlayStation Blog, Sony
Hry:
Core Keeper Need for Speed Unbound Disney Epic Mickey: Rebrushed
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
