League of Legends Classic budí nostalgii i kritické spáče. Fanouškům vadí nákupy původních skinů

Riot Games se chystá 29. července spustit dlouho očekávaný režim League of Legends Classic, který po vzoru World of Warcraft vrátí jednoho ze zakladatelů žánru MOBA ke kořenům z prvních sezón. Stará mapa Summoner's Rift, původní předměty, dávno odstraněné schopnosti i pomalejší tempo slibují nostalgický návrat pro veterány. Ještě před ostrým startem ale novinka vyvolává bouřlivé debaty, protože část komunity zpochybňuje, jak věrná minulosti vlastně je.
Nejvíc kritiky směřuje na vzhled šampionů. Přestože režim staví na atmosféře starého League of Legends, většina hrdinů v něm standardně používá své moderní modely. Původní podobu si musíte odemykat buď hraním, nebo si skiny dokoupit za Riot Points. Z celkově šedesáti hratelných šampionů lze zdarma obléknout jen pár klasických skinů, za zbytek pak musíte zaplatit.
Na sociálních sítích a Redditu se proto objevila vlna nespokojených hlasů. Jeden z hráčů označil zpoplatnění původních modelů za absurdní se slovy: „Platíme za něco, co dříve představovalo základní podobu hry. Za žádných okolností by staré modely neměly být schované za paywallem.“ Jiní připomínají právě zmíněný World of Warcraft Classic, kde Blizzard nostalgickou verzi zpřístupnil bez podobných dodatečných nákupů.
Část komunity potom netrápí ani tak samotná cena jako skutečnost, že klasické skiny fungují pouze v League Classic. Pokud si je pořídí, v běžném akutálním League of Legends je stejně využít nemohou. „Neměl bych problém si je koupit, kdyby fungovaly i v normálním League,“ shrnuje jeden z často opakovaných názorů.
Někteří fanoušci navíc upozorňují, že League Classic ani není přesnou rekonstrukcí původní hry. Na testovacím serveru PBE například šampioni používají moderní hlášky nebo animace základních útoků, ačkoliv jejich schopnosti odpovídají starším verzím. Výsledkem je podle části hráčů zvláštní směs starého a nového, která příliš nepůsobí jako autentický návrat do roku 2010.
Výkonný producent League of Legends Paul Bellezza ale v rozhovoru pro Polygon vysvětluje, že cílem nikdy nebylo vytvořit dokonale zakonzervovanou původní verzi. Studio prý chtělo zachovat atmosféru starého LoLka, ale využít také zkušenosti nastřádané během uplynulých sedmnácti let vývoje. Proto například nevylučuje budoucí úpravy balancu.
„Chceme vytvořit prostor, kde se mohou znovu odehrát staré vzpomínky, ale zároveň budeme hru podle potřeby vyvažovat. Víme, kdy je dobré zachovat původního ducha a kdy už je lepší zasáhnout,“ říká Bellezza.
Velkou novinkou má být zapojení samotných hráčů do dalšího vývoje. Riot plánuje pravidelná hlasování, v nichž komunita rozhodne, kteří šampioni se do League Classic přidají jako další. Hlasovat bude možné přímo ve hře, větší váhu přitom dostanou hlasy od aktivnějších hráčů i dlouholetých veteránů.
Bellezza zároveň naznačil, že League Classic nemusí skončit jako pouhá připomínka dlouhé historie. Pokud bude komunita chtít, může se režim vydat vlastní cestou podobně jako třeba Old School RuneScape. Nevyloučil ani šampiony unikátní pro retro verzi nebo alternativní vývoj, který by se od hlavní verze League of Legends zcela oddělil.
Při spuštění nebude chybět pouze klasická mapa Summoner's Rift. Hodnocené zápasy ani další staré režimy jako Dominion nebo Twisted Treeline zatím Riot neplánuje. Tvůrci nicméně připouštějí, že pokud o ně hráči projeví zájem, mohou se v budoucnu vrátit. Už teď navíc připravují speciální variantu rychlejšího režimu ARAM na klasické mapě.
League of Legends Classic tak zatím působí jako zajímavý kompromis mezi nostalgickou vzpomínkou a moderní službou. Návrat ke kořenům řadu pamětníků pochopitelně láká, ale ani zdánlivě snadný fanouškovský servis se v tomto případě zřejmě neobejde bez kontroverze. Rozhodující slovo ale budou mít už za několik dnů samotní hráči, ať už v hlasování, nebo ve svých peněženkách.