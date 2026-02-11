Láska, bolest a Pinhead. Hellraiser: Revival se ukázal v příběhovém traileru

Saber Interactive společně s Boss Team Games sundavají z háku další ochutnávku z připravovaného survival hororu Clive Barker's Hellraiser: Revival. Nový příběhový trailer sází na motivy, které jsou se sérií spjaté od jejích počátků – vášeň, chtíč a pokušení, za něž se platí víc než vysokou cenou. V tomhle případě klidně vlastní duší.
Oficiální popisek láká na temnou BDSM romanci bez růžových brýlí: „Láska může být stejně sladká jako hořká. Přijměte své touhy a postavte se temnotě uvnitř sebe. Nechte vášeň a bolest splynout, protože skutečné spojení často leží v hlubinách.“
Hlavním hrdinou chystané hry je nebohý Aidan, který se vydává do nejtemnějších koutů podsvětí, aby zachránil svou partnerku Sunny z věčného pekla. Čeká ho bloudění v labyrintu plném Cenobitů, zvrhlých kultistů a dalších monster, o kterých se běžným smrtelníkům raději ani nesní. V hratelnosti Revival kombinuje tradiční survival horor s akčními pasážemi, pro které slibuje nejen tradiční arzenál pozemských zbraní, ale i nadpřirozené schopnosti vycházející z tajemné krychle Genesis Configuration.
Klíčovou roli samozřejmě sehraje Pinhead, kterému znovu propůjčil hlas Doug Bradley, ikonická tvář filmové série. Otázka, kterou trailer pokládá, je jednoduchá a krutá zároveň: Dokáže si Aidan uchránit svou duši, nebo podlehne vlastním slabostem a skončí v nekonečném utrpení?
Jak jsem si sama vyzkoušela loni na Gamescomu, Hellraiser: Revival se nebojí přitlačit na pilu sadismu, sexuality a násilí. Clive Barker’s Hellraiser: Revival má vyjít letos na PlayStation 5, Xbox Series a PC, čekání si můžete zkrátit třeba čtením mých dojmů z hraní.