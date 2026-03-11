Lariani naznačovali už v Divinity: Original Sin II, že pracují na Baldur's Gate III

Vývojáři z Larian Studios přiznali, že v Divinity: Original Sin II schovali velmi jasné narážky, že jejich další hrou pokračování jednoho z nejslavnějších RPG Baldur's Gate III. Easter eggy byly prý natolik zřejmé a snadno objevitelné, že je ve finální verzi hry museli dokonce poměrně výrazně zjemnit.
Během nedávného streamu Divinity: Original Sin 2 téma skrytých otevřel šéf studia Swen Vincke. Ten vysvětlil, že původně byla spojitost s Baldurem mnohem očividnější. „Reference na BG3 byla velmi explicitní. Už v době vydání Original Sin II jsme totiž pracovali na první verzi scénáře pro Baldur's Gate III, protože jsme měli čerstvě podepsanou smlouvu s Wizards of the Coast,“ upřesnil Vincke.
Nakonec ale vývojáři odkazy zamaskovali tak, aby si jich všiml jen opravdu pozorný hráč. Například nemrtvý mystik Fane v epilogu zmiňuje tajemné chobotnice plánující spiknutí, zatímco nekromancer Tarquin hovoří o záhadné rase z jiného světa, která se živí myslí. Obě narážky směřují k mind flayerům, ikonickým nepřátelům Dungeons & Dragons, které jsou hlavní nepřátelskou silou BG3.
Podobně dnes působí i další drobnosti – například zavařovačky s myslovými červy, které připomínají mindflayeří larvy používané v BG3. Další zajímavý detail se týká jazyka bytostí z jiného světa, který Tarquin označuje jako Gustavchen. Během vývoje byl Baldur’s Gate III interně označován jako Project Gustav – podle psa Swena Vinckeho. Odtud mimochodem pochází i výchozí jméno vámi vytvořené postavy Tav.
Odkazy ale fungují i opačným směrem. V Baldur’s Gate III se objevují zmínky o Tarquinovi – například v dopisech, kde je popisován jako tajemný mág používající zvláštní kouzla. V jedné poznámce dokonce vystupuje pod jménem„Marco Creenn, což je anagram slova necromancer.
Lariani už dříve oznámili, že se na Mečové pobřeží nevrátí. S Wizards of the Coast se rozhodli nespolupracovat a místo toho se vrátili ke své původní značce, když na The Game Awards oznámili Divinity. Kromě toho pracují ještě na jedné hře. Dungeons & Dragons mezitím na stejné akci oznámil akční RPG Warlock.