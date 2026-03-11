Lariani naznačovali už v Divinity: Original Sin II, že pracují na Baldur's Gate III
zdroj: Larian

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

11. 3. 2026

Vývojáři z Larian Studios přiznali, že v Divinity: Original Sin II schovali velmi jasné narážky, že jejich další hrou pokračování jednoho z nejslavnějších RPG Baldur's Gate III. Easter eggy byly prý natolik zřejmé a snadno objevitelné, že je ve finální verzi hry museli dokonce poměrně výrazně zjemnit. 

Během nedávného streamu Divinity: Original Sin 2 téma skrytých otevřel šéf studia Swen Vincke. Ten vysvětlil, že původně byla spojitost s Baldurem mnohem očividnější. „Reference na BG3 byla velmi explicitní. Už v době vydání Original Sin II jsme totiž pracovali na první verzi scénáře pro Baldur's Gate III, protože jsme měli čerstvě podepsanou smlouvu s Wizards of the Coast,“ upřesnil Vincke.

Divinity
Novinky
Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu

Nakonec ale vývojáři odkazy zamaskovali tak, aby si jich všiml jen opravdu pozorný hráč. Například nemrtvý mystik Fane v epilogu zmiňuje tajemné chobotnice plánující spiknutí, zatímco nekromancer Tarquin hovoří o záhadné rase z jiného světa, která se živí myslí. Obě narážky směřují k mind flayerům, ikonickým nepřátelům Dungeons & Dragons, které jsou hlavní nepřátelskou silou BG3.

Podobně dnes působí i další drobnosti – například zavařovačky s myslovými červy, které připomínají mindflayeří larvy používané v BG3. Další zajímavý detail se týká jazyka bytostí z jiného světa, který Tarquin označuje jako Gustavchen. Během vývoje byl Baldur’s Gate III interně označován jako Project Gustav – podle psa Swena Vinckeho. Odtud mimochodem pochází i výchozí jméno vámi vytvořené postavy Tav.

Odkazy ale fungují i opačným směrem. V Baldur’s Gate III se objevují zmínky o Tarquinovi – například v dopisech, kde je popisován jako tajemný mág používající zvláštní kouzla. V jedné poznámce dokonce vystupuje pod jménem„Marco Creenn, což je anagram slova necromancer.

zdroj: Larian Studios

Lariani už dříve oznámili, že se na Mečové pobřeží nevrátí. S Wizards of the Coast se rozhodli nespolupracovat a místo toho se vrátili ke své původní značce, když na The Game Awards oznámili Divinity. Kromě toho pracují ještě na jedné hře. Dungeons & Dragons mezitím na stejné akci oznámil akční RPG Warlock.

Tagy:
akční fantasy RPG tahová taktická izometrické 3D
Hry:
Divinity: Original Sin II Baldur's Gate III Divinity
