Lara Croft v akci. Sophie Turner se nebojí kaskadérských kousků
zdroj: Daily Mail

Lara Croft v akci. Sophie Turner se nebojí kaskadérských kousků

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Natáčení seriálové Lary Croft je už v plném proudu, tudíž začínají množit i zprávy o chystané dobrodružné sérii. Po spekulaci o návratu původní dabérky a pořádné fotce Sophie Turner v kostýmu Lary se teď o pozornost hlásí první fotky i záběry přímo z natáčení, kde se hlavní představitelka prodírá mokrým lesem a věnuje se kaskadérskému kousku.

Lara Croft – natáčení
Lara Croft – natáčení
Lara Croft – natáčení
Galerie

Oproti první fotce má Turner jiný kostým, zjevně uzpůsobený akci a nepříznivým podmínkám, čemuž odpovídají i vlasy upravené do copu. Nechybí ji ani malý batoh a dvě pouzdra pro ikonické pistole, s nimiž tak ráda střílí obouruč. Podle informací u videa se scéna točila kousek od Londýna v hrabství Surrey, což vysvětluje to počasí.

Mezitím fotky zobrazují momenty z jednoho kaskadérského kousku, k němuž herečka zjevně nepotřebovala dvojnici a do akce se ponořila naplno sama. Podle Daily Mail lidé spatřili Sophii, jak se vznáší nad jezerem na padáku, po čemž se utíkala schovat před nepřízní počasí.

Devětadvacetiletá rodačka z Northamptonu, která je po Angelině Jolie a Alicii Vikander už třetí hranou představitelkou neohrožené archeoložky, se ostatně už dříve nechala slyšet, že se na roli připravovala rok, během něhož podstoupila intenzivní trénink. Takže si oblékla šedé kapsáče, několik potřebných propriet a šla na věc.

Lara Croft – Tomb Raider Underworld
Novinky
Vrátí se v seriálu i původní Lara? Na natáčení Tomb Raidera se objevila bývalá dabérka

Nakonec zveřejněný materiál samozřejmě nevypadá nikterak zázračně, ale je třeba si uvědomit, že jde o nijak upravené záběry, které v konečném díle určitě dostanou potřebnou dynamiku. Samozřejmě se pak nabízí spekulace, co část bude v konečném díle zobrazovat. Vzhledem k natáčení v hrabství by mohlo jít třeba o trénink, v němž Lara v první epizodě ukáže své schopnosti.

Faktem nicméně je, že na samotný seriál si ještě nějakou chvíli počkáme, protože Amazon dosud nestanovil datum premiéry. Jisté je, že coby showrunnerka se k seriálové tvorbě vrací Phoebe Waller-Bridge, zatímco před kamerami se ukáže Jason Isaacs a Sigourney Weaver.

Smarty.cz
Tagy:
seriál dobrodružný Tomb Raider Lara Croft seriálová adaptace
Zdroje:
Daily Mail, Eurogamer
Hry:
Tomb Raider: Catalyst Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay

Nejnovější články