Lara Croft v akci. Sophie Turner se nebojí kaskadérských kousků

Natáčení seriálové Lary Croft je už v plném proudu, tudíž začínají množit i zprávy o chystané dobrodružné sérii. Po spekulaci o návratu původní dabérky a pořádné fotce Sophie Turner v kostýmu Lary se teď o pozornost hlásí první fotky i záběry přímo z natáčení, kde se hlavní představitelka prodírá mokrým lesem a věnuje se kaskadérskému kousku.
Oproti první fotce má Turner jiný kostým, zjevně uzpůsobený akci a nepříznivým podmínkám, čemuž odpovídají i vlasy upravené do copu. Nechybí ji ani malý batoh a dvě pouzdra pro ikonické pistole, s nimiž tak ráda střílí obouruč. Podle informací u videa se scéna točila kousek od Londýna v hrabství Surrey, což vysvětluje to počasí.
Mezitím fotky zobrazují momenty z jednoho kaskadérského kousku, k němuž herečka zjevně nepotřebovala dvojnici a do akce se ponořila naplno sama. Podle Daily Mail lidé spatřili Sophii, jak se vznáší nad jezerem na padáku, po čemž se utíkala schovat před nepřízní počasí.
Devětadvacetiletá rodačka z Northamptonu, která je po Angelině Jolie a Alicii Vikander už třetí hranou představitelkou neohrožené archeoložky, se ostatně už dříve nechala slyšet, že se na roli připravovala rok, během něhož podstoupila intenzivní trénink. Takže si oblékla šedé kapsáče, několik potřebných propriet a šla na věc.
Nakonec zveřejněný materiál samozřejmě nevypadá nikterak zázračně, ale je třeba si uvědomit, že jde o nijak upravené záběry, které v konečném díle určitě dostanou potřebnou dynamiku. Samozřejmě se pak nabízí spekulace, co část bude v konečném díle zobrazovat. Vzhledem k natáčení v hrabství by mohlo jít třeba o trénink, v němž Lara v první epizodě ukáže své schopnosti.
Faktem nicméně je, že na samotný seriál si ještě nějakou chvíli počkáme, protože Amazon dosud nestanovil datum premiéry. Jisté je, že coby showrunnerka se k seriálové tvorbě vrací Phoebe Waller-Bridge, zatímco před kamerami se ukáže Jason Isaacs a Sigourney Weaver.