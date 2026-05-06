Kývající se údy jsou ještě větší. Conan Exiles s velkou aktualizací přešlo na Unreal Engine 5
6. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Howardovský survival Conan Exiles včera rozvážně vkročil do nové kapitoly. Na počítačích vyšla masivní bezplatná aktualizace Conan Exiles Enhanced, jejíž název odkazuje k vylepšenému vizuálnímu zpracování díky přechodu na Unreal Engine 5.

Původně hra od svého vydání v roce 2018 běžela na čtvrté generaci, která je pro moderní účely už mírně zastaralá. Novinka tak usnadní další podporu a především dodává novodobý nátěr. Zlepšením prošly textury prostředí, modely postav, nasvícení i doprovodné efekty. Všechno ale vytvořené s cílem, aby titul zvládl běžet v 60+ snímcích za vteřinu.

Samozřejmě nejde o vyslovenou předělávku, proto řada věcí zůstává povědomá. Postavy jsou akorát upocenější, svalstvo lépe vyrýsované a obecně je stavba těla trochu jiná. To je ovšem záměrem, jelikož tým obohatil různé posuvníky v editoru postavy, což mimo jiné znamená oživení legendy kolem kývajících se penisů a ňader, jež mohou nově nabýt ještě větších, absurdnějších rozměrů. Jelikož šlo o jednu z nejplodnějších diskuzí během vydání hry, zjevně se to Funcom snaží zopakovat.

Změny se nicméně týkají i jiných oblastí. Přepracovalo se uživatelské rozhraní, zlepšil se běh na Steam Decku a došlo ke spojení obou dostupných map (The Exiled Lands a The Isle of Siptah), abyste při tvorbě postavy nemuseli vybírat, na jakou chcete vyrazit, ale mohli jste mezi nimi volně cestovat.

Moc příjemnou úpravou pro zlepšení života v poušti je i přidání možnosti stavění a vyrábění předmětů ze surovin uložených v blízkých truhlách. Také se studio konečně zbavilo limitu jedné postavy a nově na serveru můžete mít až tři chrabré geroje, kteří se pokusí přežít v nehostinných podmínkách.

S vydáním bezplatného vylepšení se Funcom rozhodl připomenout a pochlubit několika zajímavými statistikami. Hra například přilákala přes 15 milionů dobrodruhů, kteří mohou vyrazit do prostředí velkého 69 km². Během existence vyšlo 45 velkých aktualizací, díky nimž lze vyrobit 1075 různorodých stavebních prvků, 1731 zbrojí, 1350 zbraní a 1128 dekorací.

Conan Exiles Enhanced minimálně prozatím najdete akorát ve verzi pro počítače. Konzolová verze se neplánuje, stejně jako varianta pro Epic a Windows Store. Nic ale není vysloveně vyloučené a možná se časem hráči dočkají. Třeba s přímou konverzí pro aktuální generaci.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
