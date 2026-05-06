Kývající se údy jsou ještě větší. Conan Exiles s velkou aktualizací přešlo na Unreal Engine 5

Howardovský survival Conan Exiles včera rozvážně vkročil do nové kapitoly. Na počítačích vyšla masivní bezplatná aktualizace Conan Exiles Enhanced, jejíž název odkazuje k vylepšenému vizuálnímu zpracování díky přechodu na Unreal Engine 5.
Původně hra od svého vydání v roce 2018 běžela na čtvrté generaci, která je pro moderní účely už mírně zastaralá. Novinka tak usnadní další podporu a především dodává novodobý nátěr. Zlepšením prošly textury prostředí, modely postav, nasvícení i doprovodné efekty. Všechno ale vytvořené s cílem, aby titul zvládl běžet v 60+ snímcích za vteřinu.
Samozřejmě nejde o vyslovenou předělávku, proto řada věcí zůstává povědomá. Postavy jsou akorát upocenější, svalstvo lépe vyrýsované a obecně je stavba těla trochu jiná. To je ovšem záměrem, jelikož tým obohatil různé posuvníky v editoru postavy, což mimo jiné znamená oživení legendy kolem kývajících se penisů a ňader, jež mohou nově nabýt ještě větších, absurdnějších rozměrů. Jelikož šlo o jednu z nejplodnějších diskuzí během vydání hry, zjevně se to Funcom snaží zopakovat.
Změny se nicméně týkají i jiných oblastí. Přepracovalo se uživatelské rozhraní, zlepšil se běh na Steam Decku a došlo ke spojení obou dostupných map (The Exiled Lands a The Isle of Siptah), abyste při tvorbě postavy nemuseli vybírat, na jakou chcete vyrazit, ale mohli jste mezi nimi volně cestovat.
Moc příjemnou úpravou pro zlepšení života v poušti je i přidání možnosti stavění a vyrábění předmětů ze surovin uložených v blízkých truhlách. Také se studio konečně zbavilo limitu jedné postavy a nově na serveru můžete mít až tři chrabré geroje, kteří se pokusí přežít v nehostinných podmínkách.
S vydáním bezplatného vylepšení se Funcom rozhodl připomenout a pochlubit několika zajímavými statistikami. Hra například přilákala přes 15 milionů dobrodruhů, kteří mohou vyrazit do prostředí velkého 69 km². Během existence vyšlo 45 velkých aktualizací, díky nimž lze vyrobit 1075 různorodých stavebních prvků, 1731 zbrojí, 1350 zbraní a 1128 dekorací.
Conan Exiles Enhanced minimálně prozatím najdete akorát ve verzi pro počítače. Konzolová verze se neplánuje, stejně jako varianta pro Epic a Windows Store. Nic ale není vysloveně vyloučené a možná se časem hráči dočkají. Třeba s přímou konverzí pro aktuální generaci.