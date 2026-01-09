Kyberkovboj zasahuje. ExeKiller předvádí lákadla kyberpunkového Divokého západu

zdroj: Paradark Studio

9. 1. 2026 16:30 | autor: Ondřej Partl

Uběhly už téměř čtyři a půl roku od chvíle, kdy krakovský tým Paradark na Gamescomu představil zajímavou vizi dystopie s názvem ExeKiller. Spletenec kyberpunkové estetiky se zaprášeným Divokým západem v kulisách rozbořeného New Yorku z konce 90. let zaujal na první pohled, jenže po roce 2023 se po projektu téměř slehla zem. To vedlo řadu fanoušků k domněnce, že byl vývoj tiše ukončen. Jak se nyní ukazuje, opak je pravdou.

ExeKiller se znovu připomněl na včerejší akci New Game+, kde dostal výrazně více prostoru a detailně představil klíčové herní prvky. Důležitou roli hraje příběh, kde se v kabátu lovce odměn Denzela Fenixe snažíte vystopovat přeběhlíky a získat z nich biočipy S.O.U.L.S., které slouží ke sledování a kontrole populace.

Do lovu vám promluví i lehké prvky boje o přežití. Musíte neustále dávat pozor na výbavu kvůli omezené kapacitě inventáře, zásoby nejsou vysloveně levné a tomu se musíte vypořádat s nepředvídatelnou pustinou, kde kromě radiačních zón potkáte nebezpečné písečné bouře, extrémní teploty a samozřejmě nepřátele.

Při střetech se můžete spolehnout na pestrou nabídku zbraní a speciálně upravených předmětů. Autoři přímo vybízí k experimentování a kombinování různých přístupů, s nimiž lze ke každé situaci přistoupit originálně. Co by to ovšem bylo za kyberpunk, kde by se hlavní hrdina nemohl vylepšit řadou implantátů, s nimiž například vidí přes zdi a odtajní další možnosti.

Den of Wolves
Aktuality
Kyberpunkové loupeže v Den of Wolves komunitu baví

Experimentování podporuje také nelineární struktura misí. Každý úkol má jasně daný cíl, k němuž se můžete dobrat různými způsoby. Na své si přijdou milovníci kradmého postupu, přemlouvání i rychlé akce. A jak to už tomu u podobných moderních her bývá, tvůrci slibují, že rozhodnutí ponesou následky, které se projeví v chování postav i podobě herního světa.

Vzhledem k tomu, že na ExeKilleru původně pracovali čtyři lidé, jde o ambiciózní dílo, které si troufá propojit zdánlivě nesouvisející žánry a světy. Hra je prozatím ve vývoji akorát pro PC, studio se však už nechalo slyšet, že do budoucna počítá i s konzolovými verzemi.

Nejnovější články