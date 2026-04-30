Květnové PlayStation Plus se nese ve znamení kopané, nešťastné čínské soulsovky a 2D Sekira
zdroj: Electronic Arts

Květnové PlayStation Plus se nese ve znamení kopané, nešťastné čínské soulsovky a 2D Sekira

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

30. 4. 2026 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Galerie

Bohužel platí, že čas je nekompromisní a ubíhá strašlivě rychle. S koncem dubna přichází mimo jiné tradiční obměna nabídky služby PlayStation Plus, která měsíčně dává přístup minimálně ke třem titulům, jež si můžete přidat do své konzolové knihovny. V květnu tak vyrazíte na zelený trávník s EA Sports FC 26, pokusíte se zlikvidovat hordy nepěkných monster ve Wuchang: Fallen Feathers a probojujete si cestu v Nine Sols.

EA Sports FC 26 asi není potřeba dlouze představovat. Tradiční simulátor fotbalu (už pár let bez oficiální licence FIFA) je každoroční záležitostí, kterou si buď kupujete, nebo se jí vyhýbáte. Aktuální ročník sice nepřinesl mnoho novinek, přesto jeho jádro nabízí sympatickou prezentaci virtuální kopané. Sice stále trochu přešlapuje na místě, ale nedá se nic dělat, když konkurence už nějakou dobu tvrdě spí.

zdroj: Vlastní

Wuchang: Fallen Feathers je naopak dalším sympatickým exportem z Číny a dalším polínkem do neumírajícího subžánru soulslike her. Zaujme důrazem na čínskou mytologii i povedeným designem úrovní, stejně jako stylovou akcí. Technicky sice nebyl úplně svěží, přesto šlo o dostatečně jinou hru, než aby šlo jen o další prachsprostou imitaci Dark Souls. I proto zamrzí, že se studio kvůli interním rozmíškám rozpadlo. Naděje pro značku nicméně stále žijí, protože práva k ní čerstvě odkoupila italská skupina Digital Bros.

Aktuality
No a nakonec potřebný 2D přídavek s příchutí Hollow Knighta. Nine Sols je další z řady chválených metroidvanií, která vyniká nejen svým ručně kresleným vizuálem, ale i přístupem k soubojům. Jeho důraz na odrážení útoků nepřátel upomíná na vynikající Sekiro: Shadows Die Twice, a to i svou nesmlouvavou obtížností. Pokud se vám podaří porazit všech devět vládců zapovězené říše, rozhodně to považujte za úspěch.

Probírané novinky si do virtuální knihovny přidáte od úterý 5. května, přičemž je jedno, jakou z úrovní služby si platíte. Máte tak už jen několik posledních dní, abyste si do 4. května aktivovali dubnovou nabídku, v níž najdete Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered a Sword Art Online Fractured Daydream.

Smarty.cz
Tagy:
Tchaj-wan fotbal akční fantasy sportovní RPG indie hra souls like čínská mytologie 2D akce Sekiro Hollow Knight
Zdroje:
PlayStation
Hry:
Wuchang: Fallen Feathers Nine Sols EA Sports FC 26
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer

Nejnovější články