Květnové PlayStation Plus se nese ve znamení kopané, nešťastné čínské soulsovky a 2D Sekira

Bohužel platí, že čas je nekompromisní a ubíhá strašlivě rychle. S koncem dubna přichází mimo jiné tradiční obměna nabídky služby PlayStation Plus, která měsíčně dává přístup minimálně ke třem titulům, jež si můžete přidat do své konzolové knihovny. V květnu tak vyrazíte na zelený trávník s EA Sports FC 26, pokusíte se zlikvidovat hordy nepěkných monster ve Wuchang: Fallen Feathers a probojujete si cestu v Nine Sols.
EA Sports FC 26 asi není potřeba dlouze představovat. Tradiční simulátor fotbalu (už pár let bez oficiální licence FIFA) je každoroční záležitostí, kterou si buď kupujete, nebo se jí vyhýbáte. Aktuální ročník sice nepřinesl mnoho novinek, přesto jeho jádro nabízí sympatickou prezentaci virtuální kopané. Sice stále trochu přešlapuje na místě, ale nedá se nic dělat, když konkurence už nějakou dobu tvrdě spí.
Wuchang: Fallen Feathers je naopak dalším sympatickým exportem z Číny a dalším polínkem do neumírajícího subžánru soulslike her. Zaujme důrazem na čínskou mytologii i povedeným designem úrovní, stejně jako stylovou akcí. Technicky sice nebyl úplně svěží, přesto šlo o dostatečně jinou hru, než aby šlo jen o další prachsprostou imitaci Dark Souls. I proto zamrzí, že se studio kvůli interním rozmíškám rozpadlo. Naděje pro značku nicméně stále žijí, protože práva k ní čerstvě odkoupila italská skupina Digital Bros.
No a nakonec potřebný 2D přídavek s příchutí Hollow Knighta. Nine Sols je další z řady chválených metroidvanií, která vyniká nejen svým ručně kresleným vizuálem, ale i přístupem k soubojům. Jeho důraz na odrážení útoků nepřátel upomíná na vynikající Sekiro: Shadows Die Twice, a to i svou nesmlouvavou obtížností. Pokud se vám podaří porazit všech devět vládců zapovězené říše, rozhodně to považujte za úspěch.
Probírané novinky si do virtuální knihovny přidáte od úterý 5. května, přičemž je jedno, jakou z úrovní služby si platíte. Máte tak už jen několik posledních dní, abyste si do 4. května aktivovali dubnovou nabídku, v níž najdete Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered a Sword Art Online Fractured Daydream.