Květinová hrdinka a pes. Beast of Reincarnation ukazuje postapo Japonsko a katany

23. 1. 2026 15:00

Studio Game Freak loni v červnu překvapilo oznámením postapokalyptické akce Beast of Reincarnation. Studio, které si spojujeme především se značkou Pokémon, s ní vkročilo do neprobádaných vod, které na první pohled vypadaly lákavě, což jen posílily včerejší ukázky během streamu Xbox Direct.

Připomnělo se zasazení do postapokalyptického světa roku 4026 zpustošeného podivnou nákazou, kterou způsobila titulní bestie. V něm přežívá i Emma – hlavní postava nákazou stižená, kvůli čemuž ji sice přežívající společnost vydělila, ale získala schopnost ovládat rostliny. Sympatická pomůcka v prostředí, kde řádí nebezpečná monstra vzniklá spojením zvířat a rostlin.

Jedním z takových je i Koo. Na první pohled pes, který by mohl být další hrozbou, ale stane se věrným parťákem a bude Emmě na každém kroku pomáhat. Navzdory zdánlivě nekompatibilním osudům se společně vydají na cestu na Západ, během níž postupně odhalí tajemství světa i důvody jejich netradičního propojení.

Projdou zdivočelou krajinou plnou lesů vytvořených obrovskými bytostmi zvanými Nushi. Ty fungují jako bossové a po jejich poražení získáte unikátní schopnosti, které výrazně rozšíří vaše možnosti v boji. Souboje kombinují rychlé řezy a seky katanou s podpůrnými dovednostmi, které Koo sesílá z nabídky příkazů, jejíž vyvolání akci pozastaví. Nevyžadují proto hbité reflexy, ale spíš promyšlený postup a tempo, které máte pod kontrolou.

Kdybyste se snad ocitli v nesnázích, hra nabídne tři režimy obtížnosti podle toho, jestli chcete zažít příběh v klidu, nebo hledáte výzvu. Šance na přežití každopádně zvýšíte novými katanami, talismany pro psího společníka a hledáním speciálních kamenů se zajímavými bonusy. Jejich kombinací se hra lépe uzpůsobí různorodým herním stylům i nepřátelům, mezi nimiž kromě přírodních stvoření najdete i golemy oživené lidskou duší.

Putování je na každý pád opředené řadou tajemství, a to nejen dvojice hlavních hrdinů, ale též postav, které během něho potkáte. Nakonec ale tím největším tajemstvím je, co se vznáší v oblacích. V tomhle světě totiž existuje jedno klíčové pravidlo – nikdy se nedívejte na nebe!

Odpovědi na kryptické otázky začne hra nabízet už v létě letošního roku na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S. Jestli se vám nechce za Beast of Reincarnation platit plná cena, přibude rovnou i do předplatného Game Pass.

