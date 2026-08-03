Kupte si ohromný balík her za pár dolarů a pomozte propuštěným herním vývojářům a vývojářkám

Situace v herním průmysl není příznivá. Velké společnosti propouštějí po stovkách, zatímco řada menších týmů končí. Mnoho herních vývojářů a vývojářek se tak ocitlo bez práce, přičemž na aktuálním trhu je pro ně náročné najít nové uplatnění. A tak se týmy musí semknout, aby někdejším kolegům v neblahé pozici alespoň trochu pomohli.
Studio Necrosoft, které stojí za sympatickou loňskou hrou Demonschool, tak třeba napadlo vytvořit obsáhlý balíček malých titulů za střídmých 10 dolarů. Jeho koupí přispějete na dobrou věc, konkrétně výdělek poputuje do fondu na podporu herního průmyslu v těžkých časech.
Balíček najdete na platformě itch.io. Obsahuje celkově 127 položek, z nichž 107 jsou hry. Jde skutečně o malé tituly, takže jste o většině z nich pravděpodobně ani neslyšeli. Ve výčtu nicméně najdete i známější kusy, jako je průzkumnická adventura A Short Hike, Arranger či svérázný Skatebird.
„Herní průmyslu má problém. Příliš mnoho lidí je bez práce. Podle zpráv přišlo za poslední dva roky o práci 33 % zaměstnanců a pracovní místa, která by mohli obsadit, mizí, protože generální ředitelé se je snaží nahradit umělou inteligencí. Pro firmy je těžké přizpůsobit se nové podobě herního průmyslu, ale ještě těžší to mají lidé, které by měly zaměstnávat,“ vysvětlují organizátoři.
Ze zmíněného fondu, který spravuje organizace United Videogame Workers, mohou čerpat pracovníci herního průmyslu, kteří jsou v současné době bez práce nebo nedostatečně zaměstnaní. Stačí si zažádat a po vyhovění by jim přidělená částka měla pomoci s pokrytím nákladů na základní životní potřeby. Jen je fond určený pouze vývojářům se sídlem v USA a Kanadě.
Cílovou částkou je určená hranice 200 tisíc amerických dolarů, z níž se v době psaní článku povedlo vybrat necelou polovinu. Do konce sbírky zbývá ještě necelých 11 dní a celkově už přispělo přes 6 670 lidí. Z principu platformy hry získáte jako přímá stažení, nikoliv ve formě klíčů na Steam a jiné stránky.