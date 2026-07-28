zdroj: Starworks Studios

PC

Kultovní komedie Jay a mlčenlivý Bob chystá vlastní cozy hru o pěstování trávy

28. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jay and Silent Bob's Joint Venture
Jay and Silent Bob's Joint Venture
Jay and Silent Bob's Joint Venture
Galerie

Kultovní dvojice huličů Jay a mlčenlivý Bob se vrací do světa videoher. Tentokrát ale nečekejte akční mlátičku, novinka Jay and Silent Bob's Joint Venture bude pohodovou farmářskou simulací zaměřenou na pěstování marihuany... jak jinak. Takový Animal Crossing pro dospělé a na PC.

Příběh začíná na zanedbaném pozemku, který se hlavní hrdinové pokusí proměnit v prosperující „zemědělský“ podnik. Hráči budou sázet různé odrůdy konopí, starat se o úrodu, rozšiřovat své zázemí a postupně budovat vlastní byznys. Vývojáři slibují typickou relaxační atmosféru známou z farmářských simulací, jen s poněkud netradiční tematikou.

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Vedle pěstování bude možné vylepšovat svůj domov, prozkoumávat okolí nebo hledat užitečné předměty v kontejnerech. Hra nabídne také setkání s desítkami postav z filmového univerza, které v 90. letech spoluzaložil hereac a režisér Kevin Smith. Fanoušci se podívají i na známé lokace z filmu Clerks, například do obchodu Quick Stop, videopůjčovny RST Video nebo nákupního centra.

Jay a mlčenlivý Bob se ve hrách objevují v poslední době paradoxně častěji. Například v beat 'em upu Jay and Silent Bob: Mall Brawl a Jay and Silent Bob Chronic Blunt Punch, nechyběli ani v mobilních hrách či jako hostující postavy v Call of Duty: Black Ops 6. Joint Venture se ale od všech předchozích projektů výrazně liší. Místo akce sází na pohodovější tempo, budování farmy a humor typický pro filmy Kevina Smithe.

Zda si tato netradiční kombinace najde dostatek fanoušků, ukáže až vydání plánované na příští rok na PC.

Smarty.cz
Tagy:
komedie zemědělství simulator
Zdroje:
Starworks Studios
Hry:
Jay and Silent Bob's Joint Venture
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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