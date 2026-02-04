Kromlech čerpá z Gothicu, Blade of Darkness i Conana. Známe datum předběžného přístupu

Akční RPG Kromlech od českého studia Perun Creative zanedlouho vyzkoušíte na vlastní pěst v předběžném přístupu. Tým, který má na svědomí populární Hobo: Tough Life, se vydává cestou roguelite fantasy s unikátním budováním světa a akčními souboji se zajímavými mechanismy. Novinkou je také oznámení hry na PS5 a Xbox Series X/S, kam se hra podívá po skončení předběžného přístupu.
V Kromlechu se vžijete do kůže válečníka Cronacha. Stižen zraněním po boji s démonem se vydává do keltskou kulturou inspirovaného světa Gwern, ve kterém by se měl nalézat bájný lék. Jenže, jak už to v tradici příběhů podobných Sword and Sorcery bývá, Cronach se zaplete do vírů událostí, které budou mít dopad na samotný osud světa.
Peruni čerpali inspiraci z her jako je Gothic, zapomenutého akčního klenotu Severance: Blade of Darkness, ale i díla Roberta E. Howarda, který je podepsaný pod příběhy slavného barbara Conana. Mezi skalisky, bystřinami a posvátnými háji na vás čekají temné kulty, čarodějové, zlobři a další fantasy havěť.
I přes roguelite prvky je svět tvořený ručně, obzvlášť důležitou roli v něm bude hrát vertikalita, kdy jeskyně a vrcholky hor odmění vaši zvídavost. Mezi nimi narazíte na lidské osady, které slouží jako záchytné body a také jako místa, kde se dostanete k úkolům. Každý průchod se odehrává ve 30denním cyklu, kdy dny končí buď spánkem, nebo smrtí. Odpočinkem si pak Cronach doplňuje výdrž, zdraví, přesouvá se po mapě rychlým cestováním a podobně.
Důležité budou také dynamické krize. Události, které zásadním způsobem ovlivní herní svět. Už dříve Peruni zmiňovali například invazi barbarů, kterou pokud v daném časovém horizontu nevyřešíte, ztíží vám další postup, protože lapkové budou silnější a troufnou si i na opevněné osady. Krizí má být hned několik s vícero řešeními, což zajistí, že žádné dva průchody hrou nebudou stejné.
Soubojový systém pak využívá komb, lehkých a těžkých útoků a mechanismus RTL – right, left, torso. Můžete tak směřovat útoky na konkrétní místa protivníka a buď zasáhnout nechráněnou část, nebo na onom místě zbroj poškodit. Umístění výstroje pak bude náhodné, což opět přidá do hry sympatickou variabilitu.
A teď konečně to nejdůležitější – Kromlech si budete moci zahrát 5. března, kdy hra vyjde v předběžném přístupu na PC. Podívat se můžete taky na nový trailer (výše) nebo nahlédnout do galerie pro pořádnou nálož screenshotů přímo ze hry.