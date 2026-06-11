Krize v Ubisoftu pokračuje. Zavírá další dvě pobočky a propouští stovky lidí

Krize v Ubisoft pokračuje. Francouzský vydavatel oznámil uzavření dalších dvou studií a nové kolo propouštění, které podle insidera Toma Hendersona zasáhne až 380 zaměstnanců. Své brány definitivně zavírají pobočky ve Winnipegu a Bělehradu. Výrazné škrty se dotknou také studia v Barceloně, kde má o práci přijít 51 lidí, což podle zaměstnanců představuje necelou třetinu místního týmu.
Barcelona zároveň projde zásadní restrukturalizací. Zatímco dříve pracovala na značkách jako Assassin's Creed, The Crew, Ghost Recon nebo Immortals Fenyx Rising, nově se má soustředit výhradně na Tom Clancy's Rainbow Six.
Jde o další kapitolu rozsáhlé transformace firmy, která se snaží snížit náklady a stabilizovat své hospodaření. Současně probíhá reorganizace celé společnosti do pěti samostatných „kreativních domů“, které budou spravovat jednotlivé značky Ubisoftu. Velkou pozornost budí také pokračující vliv rodiny Guillemotových. Největší kreativní divizi Vantage Studios vede Charlie Guillemot, syn generálního ředitele Yvese Guillemota, což je krok, který část zaměstnanců i investorů sleduje velmi kriticky... zkrátka klasický nepotismus.
Restrukturalizace navíc probíhá v době, kdy Ubisoft výrazně investuje do generativní umělé inteligence. Firma opakovaně zdůrazňuje, že AI bude hrát důležitou roli v budoucím vývoji her, což mezi zaměstnanci i hráči vyvolává smíšené reakce. V posledních měsících navíc společnost opustilo několik významných osobností včetně bývalého šéfa série Assassin's Creed Marca-Alexise Côté, kreativního ředitele Assassin's Creed Hexe Clinta Hockinga a režiséra Benoita Richera.
Francouzský zpravodajský server Les Echoes navíc úvádí, že současné propouštění nemusí poslední. Zdroje naznačují, že další škrty mohou v následujících měsících zasáhnout také americké pobočky Ubisoftu. Pro zaměstnance je tak rok 2026 zatím jedním velkým turbulentním období v historii společnosti, která ještě před několika lety patřila mezi největší a nejstabilnější vydavatele herního průmyslu.