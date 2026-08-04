Kratovu sekeru v seriálu by po zraněném herci mohla převzít hollywoodská hvězda
zdroj: Amazon

Kratovu sekeru v seriálu by po zraněném herci mohla převzít hollywoodská hvězda

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4. 8. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

God of War z produkce Amazonu nedávno přišel o svého Krata – herec Ryan Hurst se při natáčení vážně zranil a musel projekt opustit. Podle zdrojů magazínu Variety studio jedná se známým hollywoodským jménem, byť dohoda ještě oficiálně uzavřena nebyla. Mezi hlavní kandidáty má ale patřit bývalý zápasník Dave Bautista.

Bautista se v posledních letech prosadil jako výrazný hollywoodský herec díky filmům Strážci Galaxie, Duna nebo Na nože: Glass Onion. Díky své hřmotné postavě (byť výrazně zhubnul kvůli vysazení anabolik) i zkušenostem s akčními rolemi působí jako přirozená volba pro spartského válečníka.

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Jeho angažmá by ale pravděpodobně znamenalo výrazně vyšší náklady. Amazon si seriál objednal rovnou na dvě řady, které se mají natáčet bezprostředně po sobě, takže by se Bautista musel projektu upsat na delší dobu. Herec je přitom už delší dobu spojován také s další významnou herní adaptací. V minulosti opakovaně projevoval zájem o roli Marcuse Fenixe v připravovaném filmu Gears of War od Netflixu. Obsazení tohoto projektu ale zatím oznámeno nebylo.

Další výraznou změnou v obsazení bude Atreus a Thrud. Zatímco Kratova syna v první sérii ztvární Callum Vinson, zatímco role Thrud připadla Island Austin, v druhé řadě si dvojici zahrají jiní herci... jednoduše proto, že casting hledá starší herce, aby seriál lépe pojal stárnutí postav. Důvodem má být časový skok mezi příběhy God of War a Ragnaröku.

Seriál God of War vychází z novějších dílů herní série od Sony a sleduje Krata a jeho syna Atrea během cesty severskou mytologií. Amazon zatím Bautistovo možné obsazení oficiálně nepotvrdil, jednání tak mohou stále skončit bez dohody.

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Tagy:
sever akční fantasy mytologie
Zdroje:
Amazon, Variety
Hry:
God of War God of War Ragnarök
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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