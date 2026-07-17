Kratos s novou tváří. Amazon přeobsazuje hlavní roli seriálu God of War

To, čeho se lidé báli v případě Sophie Turner u seriálového Tomb Raidera, se nyní stává realitou u hrané adaptace God of War. Seriálové zpracování cesty Krata a jeho syna Atrea se sotva začalo natáčet a už narazilo na podstatnou komplikaci, po níž se přeobsazuje, a to rovnou hlavní role.
Magazín Deadline informoval, že se Amazon odhodlal k radikální změně: Krata nakonec neztvární Ryan Hurst, který se během červnového natáčení zranil, čímž se celá produkce na nějakou dobu pozastavila a tedy se i začala zpožďovat.
Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla k takto radikálnímu kroku, zranění zjevně muselo být vážné. Podle zdrojů z okolí štábu si Hurst natrhl biceps, podstoupil operaci a aktuálně prochází náročnou rekonvalescencí, která zabere ještě několik měsíců. Amazon se rozhodl změnu blíže nekomentovat.
Pro Hursta jde každopádně o nešťastné zprávy, protože kvůli roli Krata prošel značnou fyzickou proměnou. Usilovným tréninkem nabral zhruba 18 kilogramů svalové hmoty. Ani to ho ovšem neuchránilo před posměšky, které s sebou přinesla první fotka z natáčení, kde ho internet překřtil na „Krata z Temu“.
Kdo uvolněnou roli obsadí, zatím nevíme, je ovšem jisté, že se dosud natočený materiál bude muset zahodit a natočit znovu. Amazon každopádně doufá, že proces půjde hladce a má naději, že se natáčení znovu naplno rozběhne do poloviny podzimu. Pokud by vám Hursta ale bylo líto, můžete se na něj jít podívat do kina, protože se zhostil malé role i v aktuální Nolanově Odyssee.
Není zatím jasné, jak moc zdržení ovlivní tvorbu seriálu, reálně se ale premiéra může posunout klidně až na rok 2028.