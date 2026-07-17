Kratos s novou tváří. Amazon přeobsazuje hlavní roli seriálu God of War
zdroj: Amazon

Kratos s novou tváří. Amazon přeobsazuje hlavní roli seriálu God of War

PlayStation 4 PC PlayStation 5

17. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

To, čeho se lidé báli v případě Sophie Turner u seriálového Tomb Raidera, se nyní stává realitou u hrané adaptace God of War. Seriálové zpracování cesty Krata a jeho syna Atrea se sotva začalo natáčet a už narazilo na podstatnou komplikaci, po níž se přeobsazuje, a to rovnou hlavní role.

God of War - PC verze
God of War - PC verze
God of War - PC verze
Galerie

Magazín Deadline informoval, že se Amazon odhodlal k radikální změně: Krata nakonec neztvární Ryan Hurst, který se během červnového natáčení zranil, čímž se celá produkce na nějakou dobu pozastavila a tedy se i začala zpožďovat.

Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla k takto radikálnímu kroku, zranění zjevně muselo být vážné. Podle zdrojů z okolí štábu si Hurst natrhl biceps, podstoupil operaci a aktuálně prochází náročnou rekonvalescencí, která zabere ještě několik měsíců. Amazon se rozhodl změnu blíže nekomentovat.

Pro Hursta jde každopádně o nešťastné zprávy, protože kvůli roli Krata prošel značnou fyzickou proměnou. Usilovným tréninkem nabral zhruba 18 kilogramů svalové hmoty. Ani to ho ovšem neuchránilo před posměšky, které s sebou přinesla první fotka z natáčení, kde ho internet překřtil na „Krata z Temu“.

God of War Laufey
Novinky
God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, což napovídá, že vydání může být za rohem

Kdo uvolněnou roli obsadí, zatím nevíme, je ovšem jisté, že se dosud natočený materiál bude muset zahodit a natočit znovu. Amazon každopádně doufá, že proces půjde hladce a má naději, že se natáčení znovu naplno rozběhne do poloviny podzimu. Pokud by vám Hursta ale bylo líto, můžete se na něj jít podívat do kina, protože se zhostil malé role i v aktuální Nolanově Odyssee.

Není zatím jasné, jak moc zdržení ovlivní tvorbu seriálu, reálně se ale premiéra může posunout klidně až na rok 2028.

Smarty.cz
Tagy:
sever akční fantasy mytologie
Zdroje:
Variety, Deadline
Hry:
God of War God of War Ragnarök
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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