Kratos musí z kola ven? Faye z God of War měla mít vlastní hru už v roce 2018

Nedávné State of Play přineslo jedno z největších překvapení letošní herní okurkové sezóny. Vývojáři ze studia Santa Monica oficiálně odhalili spin-off své severské ságy s názvem God of War Laufey, což okamžitě vyvolalo lavinu bouřlivých diskuzí, zejména kvůli poměrně radikální změně na postu hlavního hrdiny. Neohroženého poloboha války Krata totiž na čas vystřídala jeho zesnulá manželka, obryně Faye, kterou jsme až dosud znali hlavně z vyprávění.
Zlí jazykové by si mohli myslet, že rozhodnutí věnovat Faye vlastní hru je relativně nedávným nápadem, jak populární značku dál ždímat s ženskou hrdinkou. Skutečnost je však zcela opačná. Herečka Deborah Ann Woll, která nové protagonistce propůjčila svůj hlas i tvář, během víkendového vystoupení na akci Game Con Canada prozradila, že nabídku na toto angažmá dostala už téměř před deseti lety. Tehdejší režisér restartu série Cory Barlog jí koncept představil v roce 2018 a když s ní tehdy probíral její zapojení do série, měl už v kanceláři hotový plakát na hru o Laufey, na kterém byla vyobrazena ona, ale také záhadná mluvící kostka.
I želatinová kosmická kostka zvaná Phranque vyvolala v komunitě značné pozdvižení. Společně s mluvícím mečem jménem Rue má Faye pomáhat s navigací i v boji v tajuplné říši Všudekdy, kde se hrdinka snaží najít cestu zpět ke Kratovi a Atreovi. Podle představitelky hlavní role však netradiční doprovod není žádným laciným moderním výstřelkem, ale prvkem, který byl v plánu od samého počátku a má být hluboce zakořeněný v tamní mytologii.
Hra se navíc bude odehrávat souběžně s rebootem God of War a má tak odpovědět na spoustu otázek, potažmo nabídnout vysvětlení dlouhodobých fanouškovských teorií.
Oznámení hry nicméně doprovázela vlna ostré až toxické kritiky. Část internetu zaplavily misogynní komentáře a posměšné hashtagy, kterým vadí především ženská hrdinka v čele tradičně maskulinní série. Do pokračování se opřel i původní autor série David Jaffe, podle něhož ukázka připomíná spíše výplod z fantasy knížky než tradiční God of War.
Podobný odpor ovšem v herní komunitě není ničím novým a setkal se s ním v menší míře třeba i letošní velehit Resident Evil Requiem, který nakonec uspěl kriticky i komerčně. Zveřejněná dvacetiminutová ukázka z hraní Laufey nicméně celkem jasně ukázala, že Faye rozhodně není žádné ořezávátko a s hordami rostlinných hybridů či s konkurenčním buddhistickým bohem války Begtsem si dokáže poradit s nekompromisní brutalitou, jaká je pro sérii typická.
Z technologického hlediska slibuje titul grafické orgie. Deborah Ann Woll si v rozhovoru velmi pochvalovala pokročilou technologii snímání obličeje, kterou studio využívá. Zatímco u stoického Krata neměli animátoři tolik prostoru pro detailní mimiku, v případě Faye dokázaly kamery zachytit i to nejmenší zacukání svalu a každičkou emoci, což podle herečky vytváří neuvěřitelně živou postavu.
God of War Laufey vzniká jako exkluzivita pro PlayStation 5 a majitelé osobních počítačů mají tentokrát smůlu, protože Sony podle interních zdrojů už neplánuje vydávat své příběhové singleplayerové hry na PC. Oficiální datum vydání sice zatím nebylo potvrzeno, v zákulisí se ale mluví o tom, že by hra mohla stihnout první polovinu příštího roku.