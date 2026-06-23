Kratos musí z kola ven? Faye z God of War měla mít vlastní hru už v roce 2018
zdroj: Sony Santa Monica

Kratos musí z kola ven? Faye z God of War měla mít vlastní hru už v roce 2018

PlayStation 5

23. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
Galerie

Nedávné State of Play přineslo jedno z největších překvapení letošní herní okurkové sezóny. Vývojáři ze studia Santa Monica oficiálně odhalili spin-off své severské ságy s názvem God of War Laufey, což okamžitě vyvolalo lavinu bouřlivých diskuzí, zejména kvůli poměrně radikální změně na postu hlavního hrdiny. Neohroženého poloboha války Krata totiž na čas vystřídala jeho zesnulá manželka, obryně Faye, kterou jsme až dosud znali hlavně z vyprávění.

God of War Laufey
Novinky
V God of War Laufey se Kratova žena vydává do božského posmrtného života

Zlí jazykové by si mohli myslet, že rozhodnutí věnovat Faye vlastní hru je relativně nedávným nápadem, jak populární značku dál ždímat s ženskou hrdinkou. Skutečnost je však zcela opačná. Herečka Deborah Ann Woll, která nové protagonistce propůjčila svůj hlas i tvář, během víkendového vystoupení na akci Game Con Canada prozradila, že nabídku na toto angažmá dostala už téměř před deseti lety. Tehdejší režisér restartu série Cory Barlog jí koncept představil v roce 2018 a když s ní tehdy probíral její zapojení do série, měl už v kanceláři hotový plakát na hru o Laufey, na kterém byla vyobrazena ona, ale také záhadná mluvící kostka.

I želatinová kosmická kostka zvaná Phranque vyvolala v komunitě značné pozdvižení. Společně s mluvícím mečem jménem Rue má Faye pomáhat s navigací i v boji v tajuplné říši Všudekdy, kde se hrdinka snaží najít cestu zpět ke Kratovi a Atreovi. Podle představitelky hlavní role však netradiční doprovod není žádným laciným moderním výstřelkem, ale prvkem, který byl v plánu od samého počátku a má být hluboce zakořeněný v tamní mytologii.

Hra se navíc bude odehrávat souběžně s rebootem God of War a má tak odpovědět na spoustu otázek, potažmo nabídnout vysvětlení dlouhodobých fanouškovských teorií.

zdroj: Sony Santa Monica

Oznámení hry nicméně doprovázela vlna ostré až toxické kritiky. Část internetu zaplavily misogynní komentáře a posměšné hashtagy, kterým vadí především ženská hrdinka v čele tradičně maskulinní série. Do pokračování se opřel i původní autor série David Jaffe, podle něhož ukázka připomíná spíše výplod z fantasy knížky než tradiční God of War.

Podobný odpor ovšem v herní komunitě není ničím novým a setkal se s ním v menší míře třeba i letošní velehit Resident Evil Requiem, který nakonec uspěl kriticky i komerčně. Zveřejněná dvacetiminutová ukázka z hraní Laufey nicméně celkem jasně ukázala, že Faye rozhodně není žádné ořezávátko a s hordami rostlinných hybridů či s konkurenčním buddhistickým bohem války Begtsem si dokáže poradit s nekompromisní brutalitou, jaká je pro sérii typická.

zdroj: Sony Santa Monica

Z technologického hlediska slibuje titul grafické orgie. Deborah Ann Woll si v rozhovoru velmi pochvalovala pokročilou technologii snímání obličeje, kterou studio využívá. Zatímco u stoického Krata neměli animátoři tolik prostoru pro detailní mimiku, v případě Faye dokázaly kamery zachytit i to nejmenší zacukání svalu a každičkou emoci, což podle herečky vytváří neuvěřitelně živou postavu.

God of War Laufey vzniká jako exkluzivita pro PlayStation 5 a majitelé osobních počítačů mají tentokrát smůlu, protože Sony podle interních zdrojů už neplánuje vydávat své příběhové singleplayerové hry na PC. Oficiální datum vydání sice zatím nebylo potvrzeno, v zákulisí se ale mluví o tom, že by hra mohla stihnout první polovinu příštího roku.  

Smarty.cz
Tagy:
akční god of war severská mytologie God of War (série)
Zdroje:
Sony Santa Monica
Hry:
God of War Laufey
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026

Nejnovější články